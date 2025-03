En el reencuentro de "La isla de las tentaciones" pasó de todo e incluso descubrimos nuevos salseos como que Manuel y Gabriela están juntos o que Álvaro y Mayeli tenían ciertos problemillas por unas mentiras. Pero los espectadores también se fijaron en algo: ¿por qué no estaba Erika? Y es que, si en el reencuentro estaban Álvaro y Eros, con los que ella tuvo un lío en la isla, por qué ella no apareció. Pues hay razones.

Erika no estuvo en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones' por su estado civil / Telecinco

La ausencia de Erika en el reencuentro

Como todos sabemos esta temporada de "La isla de las tentaciones" ha dado muchos giros inesperados ya que los tentadores cambiaban de pareja, entraba gente nueva y al final eso acabó siendo un jaleo. La cosa es que al principio Erika empezó conociendo a Eros con quien se besó y durmió al menos una noche, perola historia cambió cuando Álvaro entró en escena.

Álvaro y Alba entraron como pareja cuando Gerard y Alba (sí, se llaman igual) decidieron abandonar la isla tras una hoguera de confrontación. En cuanto Álvaro pisó la villa, Erika cambió su decisión y optó por tentar a este dejando a Eros tirado. Al último no le sentó muy bien el cambio de estrategia pero es lo que hay.

Bueno Álvaro y Erika terminaron liándose, acostándose y de todo, pero él acabó por arrepentirse después de ver a su novia y sentir que la perdía por lo que lo suyo se quedó en un rollo de una noche. Y toda esta historia que te acabamos de contar viene a explicar el porqué de la ausencia de Erika en el reencuentro.

Los motivos: su estado civil

Pues es básicamente muy sencillo. Como Erika ya no quiso seguir conociendo a Eros y se lio con Álvaro pero tampoco la cosa tuvo sus frutos ya nada les une a ellos. De hecho, Álvaro acudió al reencuentro junto a Mayeli, su actual pareja, aunque también se habla de que después de la pelea que tuvieron en el reencuentro lo habrían dejado y con quien está ahora en realidad es con Stefhany; y Eros simplemente fue a terminar de cerrar sus cositas con Bayan.

Erika está soltera y nada le une a estos dos chicos por lo que su presencia en el reencuentro no tiene mucho sentido si sus historias se quedaron en República Dominicana. Los fans en redes sociales se preguntaban el porqué de su falta a lo que ella respondía que: "Muchos de vosotros os preguntáis por qué no salí en el reencuentro... Estoy bien, no me ha pasado nada, amores, ¡ya os explicaré lo que pasó! Os quiero mucho". Así que, estaremos expectantes a ver qué cuenta ella.