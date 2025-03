Adara Molinero es sin duda una de las estrellas de la pequeña pantalla. Desde su salto a la fama gracias a Gran Hermano 17, la madrileña no ha dejado de hacer carrera en el mundo reality de Telecinco, hasta convertirse en una incondicional de los platós de la cadena de Mediaset.

En este espacio, la de Alcobendas ha llorado, reído o presentado a algunas de sus parejas, dejando ver siempre su faceta más personal. Sin embargo, ultimamente son las redes sociales el escaparate en el que la joven prefiere dejar aflorar algunos de sus pensamientos sobre su futuro como sus planes de formar una familia o los miedos que lleva sufriendo desde hace años.

Adara Molinero da la sorpresa al desvelar su importante decisión de futuro tras la ruptura: "Me he casado" / Instagram

Entre esos planes de futuro destaca precisamente la idea de pasar por el altar. Un proyecto que a la influencer le gustaría llevar a cabo y para el que espera encontrar a esa persona especial con la que compartir su vida. "No me he casado perosigo creyendo que cuando sea el momento y la persona correcta, pasará", decía la influencer en redes.

Adara Molinero da la sorpresa al desvelar su importante decisión de futuro tras la ruptura: "Me he casado" / Instagram

Junto a las imágenes, la ex de Hugo Sierra ha elaborado una lista con algunos datos reveladores sobre su vida privada, tales como su costumbre de llamar a su madre, Elena, "80 veces al día", o su interés por haber estudiado una carrera universitaria. "A veces me pregunto si mi vida sería diferente si lo hubiese hecho, pero también sé que he aprendido un montón fuera", apunta.

Anonimato

Adara Molinero Rodríguez (Alcobendas, Provincia de Madrid, 12 de marzo de 1993). Saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 17.

Antes de entrar en GH, trabajó como azafata de vuelo en Iberia y como modelo internacional, lo que la llevó a trabajar unos meses de modelo fotográfica en China e Indonesia.

Su carácter emocional y guerrero le llevó a ser una de las protagonistas de la edición. Hizo buen tándem con Bárbara Cañuelo, y tras tener feeling con Rodrigo Fuertes durante las primeras semanas, comenzó una relación con Pol Badía, enemistándose por ello con Miguel Vila, a quién también le atraía Pol. Tuvo broncas con muchos de sus compañeros y se vio apartada del grupo mayoritario durante casi toda su estancia en la casa. Junto a Bárbara, fue la concursante que más puntos obtuvo en las nominaciones, con un total de 93 puntos. Tras 7 nominaciones, fue la 11.ª expulsada estando en la casa 84 días, a 3 semanas de la final. Fue la primera edición de Gran Hermano que presentó Jorge Javier Vázquez, tras la marcha de Mercedes Milá por motivos de salud mental.

En octubre de 2017, posó para la portada de Interviú. Ese mismo año, abrió su propio canal de YouTube donde habla de sí misma y de sus propias experiencias.

En enero de 2018 comenzó una relación sentimental con el ganador de Gran Hermano Revolution, Hugo Sierra y con el que tiene un hijo, Martín, nacido el 22 de febrero de 2019. Actualmente no siguen juntos, pero tienen buena relación. Además, ese mismo año, Adara se inició en el mundo empresarial e inauguró un salón de manicura en la ciudad de Mallorca, llamado Adara Beauty.