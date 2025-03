Fani Carbajo responde a las preguntas sobre Fran: "Como pareja hemos disfrutado"

Fani Carbajo fue una de las primeras concursantes de La isla de las tentaciones. La madrileña se embarcó en la aventura de poner a prueba su relación con Christofer, su novio de entonces, en la primera edición del exitoso reality en 2020.

Desde entonces, la influencer ha hecho carrera en los platós de televisión y en las redes sociales donde a diario comparte algunos momentos de su vida, como la relación con su nuevo novio y padre de su segunda hija, Victoria.

Ahora, la televisiva ha compartido con sus seguidores el momento que atraviesa con Fran, su novio y la situación que atraviesa la pareja después de haber sido padres, aunque las muestras de cariño continúan entre ambos.

Tras mucho tiempo guardando silencio al respecto, Estefanía cuenta el momento que atraviesa con su pareja tras las preguntas sobre por qué no aparece tanto en las fotos. "Le echo muchísimo de menos, me hace mucha falta", exclama la creadora de contenido, la cual no puede contener las lágrimas y termina derrumbándose.

Además de explicar el gran cambio que ha habido en su relación, Fani Carbajo desvela el miedo que siente sobre su futuro con Fran Benito, a quien confiesa que le ama. "Como pareja hemos disfrutado, pero no lo suficiente y ese miedo también lo tengo", comienza explicando la creadora de contenido.

Fenómeno televisivo

La edición de La isla de las tentaciones de Fani Carbajo fue emitida entre el 9 de enero y el 13 de febrero de 2020. Asimismo, el lugar donde los participantes estaban ubicados era en la República Dominicana, donde se encontraban divididos en dos villas: Villa Playa (chicos) y Villa Montaña (chicas).

Aunque en un principio iba a emitirse únicamente en Cuatro, la precipitada cancelación de la segunda edición de Gran Hermano Dúo propició que Mediaset España decidiera, siguiendo el modelo de televisión transversal que llevaba a cabo con sus programas de telerrealidad desde 2019, emitirlo también en Telecinco.6 Ambos canales del grupo emitirían los episodios, presentados por Mónica Naranjo –también compositora e intérprete del tema principal Temptations–,7 mientras que Cuatro se encargaría de acoger en exclusiva los debates, conducido por Sandra Barneda, donde varios colaboradores analizarían en directo la evolución de las parejas.