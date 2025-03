Matamoros alerta sobre la trampa de Montoya en Supervivientes: "Guionizado"

Montoya es el fichaje estrella de Supervivientes. El exconcursante de La isla de las tentaciones se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de la televisión y la publicidad en la actualidad. El joven, llamado Jose Carlos, ha saltado a la fama después de su paso por La isla de las tentaciones y, sobre todo, por el momento en el que se parte la camisa corriendo por la orilla de la playa mientras grita "Me has destrozado" en referencia a su exnovia Anita, quien en esos momentos estaba con Manuel manteniendo relaciones sexuales en la cama. Un vídeo que se ha vuelto viral y que ha sido versionado en multitud de ocasiones.

Montoya en el helicóptero de 'Supervivientes' / / Telecinco

Montoya, "guionizado" en Supervivientes

Tras el final de La isla de las tentaciones, Montoya es uno de los concursantes de la actual edición de Supervivientes. Sus representantes no han querido darle respiro entre la emisión del final de un programa y el comienzo del otro y Montoya ya está en Honduras.

Sin embargo, Kiko Matamoros ha desvelado en 'Ni que fuéramos Shhh' algunos detalles de su fichaje en Supervivientes. Al parecer, según Kiko Matamoros, Montoya ha firmado contrato con Cuarzo Producciones. "Montoya es un producto de Cuarzo, la productora de Supervivientes y de La isla de las tentaciones". Según ha revelado Matamoros, Montoya es "el mejor valor" de la productora y quieren hacerlo "crecer" en el mundo de la televisión. De ahí que, conforme a la información facilitada por el colaborador, vaya a estar "cuidadísimo en la isla". "Cualquier gilipollez que haga Montoya no va a salir", ha dicho. va a estar, en sus palabras, "guionizado". Un papel que Belén Esteban ha criticado al considerar que van a tener al público "engañado".

En este sentido, Kiko Matamoros también ha explicado que, ante esta información, Anita Williams tendría "un cabreo de tres pares de pelotas" porque dice que a ella la productora "la ha silenciado, la ha metido debajo de la alfombra y que su palabra no se ha oído, que solo les interesa cuidar a Montoya y que se no se le ha dado sitio en los debates ni en ningún sitio" para no perjudicar la imagen de . Por este motivo, estaría descontenta con Cuarzo.

El anuncio de Kiko Matamoros ha provocado reacciones de todo tipo entre los seguidores: