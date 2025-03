Hace pocas semanas, Sara Carbonero celebrara el centenario de su abuela materna, Máxima Salazar, con la que tiene una gran unión. Sin embargo, la noche del martes la mujer fallecía por causas naturales, una noticia que ha pillado por sorpresa toda la familia y que ha sido la revista ¡Hola! quién daba la exclusiva.

Máxima residía en Corral de Almaguer, un pequeño municipio de Toledo, en el que era muy querida y conocida. Salazar era la última abuela vivía de Sara, a la que solía visitar con asiduidad y con la que compartía grandes momentos.

Fallece, Máxima Salazar, la abuela de Sara Carbonero / Instagram

“Un siglo de amor”

No obstante, el pasado miércoles 5 de marzo con motivo del cumpleaños número 100 de su abuela, Carbonero, compartía unas emotivas y bonitas palabras sobre la matriarca de la familia a través de las redes sociales: “Abuelita, un siglo de amor. Que vamos a batir un récord, te lo prometo. Eres la matriarca de la familia, madre, abuela y bisabuela. Gracias a la vida por permitirnos disfrutarte y aprender tanto de ti. Gracias a ti por mantener a nuestra familia unida. Una vida entera no será suficiente para devolverte todo lo que has hecho por nosotros” expresaba en el texto muy emocionada la periodista madrileña.

Asimismo, Sara quiso resaltar el valor, trabajo, dedicación y amor de su abuela por la familia: “Una vida entera no será suficiente para devolverte todo lo que has hecho por nosotros. Eres paciencia, refugio, raíz, el lugar al que volver para encontrarme. Deberías ser eterna. De momento, vamos a por el récord y a ver si se nos pega algo de tu genética. Te quiero con locura” añadía con el emoticono de un corazón.

En las últimas horas, estas palabras han cobrado un significado muy especial, llenándose la publicación de comentarios de ánimo y apoyo. Según ha informado a revista ¡Hola! el entierro lugar este jueves.