Claudia Bavel vuelve a la carga y sorprende con el nuevo famoso con el que ha tenido relación: "Eso suena a torero"

En un discreto segundo plano desde que Joaquín Sánchez y Susana Saborido emitiesen un comunicado anunciando medidas legalescontra todos aquellos que atenten contra su derecho al honor y a la intimidad, Claudia Bavel reaparece con una nueva bomba que, de estallar finalmente, dará mucho que hablar.

Cabizbaja y admitiendo que la filtración de sus mensajes subidos de tono con el exfutbolista del Betis han afectado a su estado de ánimo -"tampoco elegí yo todo esto" se lamenta- la creadora de contenido para adultos se ha pronunciado sobre las imágenes que ha emitido 'TardeAR' de Iker Casillas junto a la influencer Alba Chloé, con la que podría estar viéndose después de haber roto fulminantemente su 'amistad especial' con ella después de que Claudia confirmase su relación y diese detalles de la misma en televisión.

Luis Figo emprende medidas legales contra Claudia Bavel / Telecinco

"Es su modus operandi, pero si se ha hecho pública esta relación, en dos días la va a dejar de hablar" ha sentenciado la catalana. "Yo creo que nunca se ha dejado ver con nadie" ha respondido sin poder contener la risa cuando le hemos comentado si cree que el ex de Sara Carbonero reconocerá su idilio con Alba teniendo en cuenta que siempre ha intentado que no se sepa nada de su vida privada.

A pesar de que su imagen ha quedado tocada tras salir a la luz su tonteo por mensaje con Joaquín, Claudia afirma que continúan escribiéndole famosos: "A mí nunca me han dejado de escribir". Y sorprende al abrir un nuevo melón al desvelar que alguien muy conocido de nuestro país del que todavía no se ha hablado también se ha mensajeado con ella. "¿Saga familiar? Eso suena a torero o a familia de torero no? Venga chicos chao" ha lanzado sin entrar en detalles, dejando en el aire numerosos candidatos a los que todos conocemos a ser su próxima 'víctima'.