Las 'influencers' RoRo y Abby se enzarzan en la presentación de 'La Velada del Año'

Todavía quedan más de cuatro meses para que el Estadio de La Cartuja acoja la quinta edición de 'La Velada del Año', uno de los formatos más populares de Ibai Llanos. Sin embargo, el propio acto de presentación del evento que tendrá lugar en el recinto sevillano ha servido ya para ver los primeros piques entre contrincantes. Aunque el suyo no será, ni mucho menos, el combate estelar de la noche veraniega en la que ambas se suban al cuadrilátero, RoRo y Abby tuvieron ya su primer enfrentamiento dialéctico cara a cara, en gran parte por sus diferencias ideológicas.

RoRo saltó a la fama durante el pasado año gracias a una serie de vídeos en redes sociales en los que mostraba recetas caseras bajo el paraguas de "Hoy Pablo me ha pedido...", en referencia a las supuestas peticiones de su pareja. Unas grabaciones que, desde un primer momento, causaron sensación especialmente en TikTok, aunque no sin antes dejar por el camino un sinfín de críticas a la creadora de contenido. En aquel entonces, Abby se pronunció al respecto, defendiendo en parte a su rival al asegurar que "creo que lo hace porque es un formato que le ha funcionado, no porque realmente defienda ideas 'tradwife'".

Pese a que la 'streamer' de videojuegos sí que critico el uso excesivo de una voz infantil por parte de RoRo, lo cierto es que no parecía haber mayor maldad en sus palabras. Una cordialidad que no ha viajado hasta la presentación de 'La Velada del Año'. En medio de su primer cara a cara previo al combate, RoRo remarcó que "soy feminista y nunca voy a hundir a una mujer para sentirme mejor", en referencia a las sutiles críticas de su contrincante. Ante esta acusación, Abby fue más allá y recomendó a sus seguidores "no bajar mucho en sus TikToks no vaya a ser que veas otra cara", acusando a RoRo por vídeos pasados haciendo precisamente lo que ahora critica.

La Velada del Año

Hasta ahora, Ibai Llanos ha organizado ya cuatro ediciones de 'La Velada del Año'. Con un crecimiento exponencial a lo largo de los años, ha conseguido congregar a miles de espectadores en recintos como el Palau Olimpic de Badalona, el Estadio Metropolitano o incluso el Santiago Bernabeú. Además, más allá de los combates amateur de boxeo, el evento se ha convertido en una gran fiesta, con música en directo y muchas sorpresas para los asistentes y televidentes. Entre las actuaciones de 2024, destaca la presencia de David Bisbal, Will Smith, Anuel AA o Bizarrap.