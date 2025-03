'Ni que fuéramos Shhh' se vuelve a enzarzar en directo con su antigua cadena: "Es patético"

Enemigos íntimos. Pese a que pasaron casi tres lustros juntos, la relación entre 'Sálvame' y Telecinco se rompió de manera abrupta. Durante la primavera de 2023, el grupo Mediaset decidió no renovar el programa producido por 'La Fábrica de la Tele' tras más de 3.000 programas. Apenas un año después, gran parte de sus colaboradores se trasladaron a Canal Quickie con un formato muy similar bajo el nombre 'Ni que fuéramos Shhh'. Un espacio en el que, de vez en cuando, se lanzan puyas muy directas hacia su antigua cadena, como ha sido el caso de este miércoles.

Por lo que se ha podido ver, desde la que ellos califican como 'La cadena de enfrente' se ha retirado el veto que pesa sobre los antiguos integrantes de 'Sálvame', rotulando en una de sus informaciones el nombre de Kiko Matamoros. Sin embargo, pocos minutos después se han dado cuenta de su propio error desde realización, por lo que han cambiado su nombre por "el ex de Makoke". Al fin y al cabo, se trataba de una información centrada en las declaraciones de Alejandra Rubio sobre el colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh', por lo que era imposible no hablar de él.

"Ha estado des-vetado unos minutos", decía con sorna María Patiño después de que sus compañeros de programa celebrasen por todo lo alto este acontecimiento. Mirando a cámara, Kiko Matamoros se ponía mucho más serio y lanzaba una pregunta a los responsables de Telecinco: "¿No os da vergüenza hacer el ridículo de esa forma?". Asegurando que una posible solución hubiera sido retirar dicho rótulo y que este incidente "puede tener consecuencias negativas para el que lo haya escrito pues, porque ya hay un antecedente de alguien al que se le ocurrió nombrarme".

"Es patético"

En resumen, Kiko Matamoros no dudo en decir que todo esto "es patético", en clara alusión a la actitud que tiene Mediaset desde su marcha de la cadena. Por si fuera poco, con algo más gracia que en su mensaje anterior, el colaborador se reía de la inexactitud del nuevo titular, pues "desde que nos separamos, Makoke ha tenido por lo menos cinco ex". Desde otro asiento del plató, han seguido con la broma y han recomendado a los rotulistas de 'TardeAR' que para la próxima pusieran "el ex de Makoke calvo". En definitiva, un nuevo capítulo en la herida aún abierta entre Telecinco y uno de sus programas más populares.