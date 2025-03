La dura confesión de José María García sobre sus 'guerras' en la radio: "A la media hora..."

Es algo difícil de creer. Los propios protagonistas lo indican claramente en la propia entrevista. Pero ha ocurrido. Después de disputarse durante casi una década la hegemonía nocturna de la radio, José Ramón de la Morena y José María García se sientan a hablar placidamente de sus experiencias en el periodismo con la tranquilidad de quien ahora disfruta de una merecida jubilación. Otrora 'enemigos' en las ondas, su relación ha mejorado con los años hasta el punto de compartir un espacio que estará disponible a partir de este jueves en varios formatos del mundo digital.

El propio José Ramón de la Morena asegura en uno de sus 'post' en X -antiguo Twitter- que "si hace años nos hubieran dicho que alguna vez nos sentaríamos a hablar así, pocos lo habrían creído". Se refiere a poder sentarse cara a cara con José María García sin tirarse los trastos a la cabeza, como muchas veces hubieran hecho durante la última década del pasado siglo. En el caso de José María García, cuando echa la vista atrás simplemente puede decir que "éramos dos gilipollas locos que habíamos perdido la cabeza". Una reflexión a la que añade que "yo lo digo por mí, que me equivoqué gravemente".

Los agradecimientos por este encuentro los destina todos hacia su interlocutor, al que indica que "se te ocurrió un día llamarme y a mí se me ocurrió decirte lo que te dije". El cierre de una herida que estuvo durante muchos años abierta y que tuvo como final del proceso de paz una comida entre ambos. Uno de los temas más de actualidad sobre el que ambos han hablado es la rivalidad entre Pablo Motos y David Broncano, calificada como "una broma" por parte de José María García. Además, el histórico locutor de la COPE asegura que "Motos no es presentable para mí... Y Broncano tampoco me gusta demasiado"

Ansiedad

En los adelantos de la entrevista, que estará disponible desde este jueves en YouTube y Spotify, ya se han dejado ver algunos temas importantes en la vida diaria de ambos periodistas durante la época más dura de su 'guerra' radiofónica. Sobre como eran por aquel entonces sus llegadas a casa, José María García confirma que "si pasaba por el frigorífico, la había jodido". Ambos protagonistas están de acuerdo en la tensión que se vivía en aquellos años cada noche, remarcando De la Morena que llegaba "con ansiedad", mientras que García no duda en decir que "a la media hora te comías al Niño Jesús".