Santiago Segura la lía al comparar a los 'frikis' que se disfrazan en la Comic-Con con los que lo hacen para el Orgullo LGTBIQ+

No es extraño ver cómo Santiago Segura ocupa los primeros puestos del ranking de 'trending topics' en X -antiguo Twitter-. A veces lo es por sus películas (vituperadas por muchos), pero en más ocasiones aún su nombre sale a la palestra por alguna salida de tono. Esta vez, el motivo ha sido el segundo. El creador, entre otras, de las sagas 'Torrente' y 'Padre no hay más que uno' la ha liado al comparar a las personas que se disfrazan para el 'Comic-Con' con los participantes en el Orgullo LGTBIQ+.

La 'San Diego Comic-Con' llegará por primera vez a Europa en 2025. Y lo hará en España, concretamente en Málaga. El pasado lunes tuvo lugar la presentación de este evento y Santiago Segura fue el maestro de ceremonias. En su discurso, el actor y director dijo: “Esto nació en 1970 como una reunión de fans enloquecidos de la ciencia ficción y del cómic en un hotel de California. Lo que empezó con eso, con unos pocos frikis amantes de la historieta, hoy es el epicentro mundial de la cultura pop. Ahí es donde se han anunciado las películas que han cambiado la historia del cine y donde, cada año, cientos de miles de personas se disfrazan. Un poco como el Orgullo”.

La respuesta a las críticas de Santiago Segura

Las reacciones a las palabras de Segura no se han hecho esperar. El presentador de 'El Círculo' y colaborador de diversas cadenas de televisión, Euprepio Padula, ha posteado lo siguiente: “Santiago Segura, no te conozco personalmente y no sé si eres o no homófobo, pero comparar el Orgullo LGBT con 'fans' de la Comic-Con demuestra ignorancia y falta total de sensibilidad”. También el director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, ha tuiteado una noticia de su periódico con el titular “Santiago Segura compara el Orgullo LGTBIQ+ con los “frikis” que se disfrazan para ir a la Comic-Con”.

La respuesta, en este caso, ha llegado del propio Segura: “Gente maravillosa, esos ‘frikis’ que acuden disfrazados de sus héroes favoritos a la Comic-Con (entre los que me incluyo) y los que se manifiestan y desfilan disfrazados en el orgullo, todos viviendo su fantasía en libertad. Y luego está la gente amargada, a la que todo le parece mal, que está preparada para ‘señalar’ y criticar a la mínima y para ver ‘el mal’, y lo incorrecto, donde no lo hay. Me quedo con los primeros”.