Preocupación por el estado de salud de Laura Escanes: "Llevo semanas arrastrando molestias"

Los seguidores de Laura Escanes están preocupados por su estado de salud tras una de sus últimas publicaciones en las redes sociales: "Llevo semanas arrastrando molestias". Y es que la 'influencer' ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde se aprecia que la está atendiendo un fisioterapeuta. Junto al vídeo, Laura escribe: "Llevo semanas arrastrando molestias al correr en la rodilla, y he tardado demasiado en ir al fisio, tengo una irritación del tendón rotuliano, así que tratamiento, a fortalecer y a seguir".

En el año 2015, Laura Escanes comenzó sus estudios en periodismo en la Universidad Ramon Llull. Sin embargo, debido a la dificultad de combinar sus obligaciones laborales con la asistencia a clases, decidió pausar su educación universitaria. En 2018, reinició su formación académica al inscribirse en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) para cursar un grado en comunicación, abarcando áreas como periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual. Laura inició su presencia en redes sociales en 2012, cuando, incentivada por su padre, abrió una cuenta en Instagram para compartir sus experiencias y aventuras de viaje.

Desde entonces, su popularidad en esta red social creció significativamente, superando el millón de seguidores a finales de 2019. Su incursión en el mundo de la publicidad comenzó en 2015, al participar en la campaña "Why Not" de la joyería mallorquina Majorica. En 2016, desfiló para la marca Custo Barcelona durante la 080 Barcelona Fashion Week y en la New York Fashion Week, consolidando así su presencia en la industria de la moda. Un momento destacado para Laura fue en noviembre de 2019, cuando asistió como invitada especial a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida.

El año 2022 fue muy importante para Laura Escanes. Por un lado, ganó el premio Lifestyle en la primera entrega de los Premios Ídolo. Por otro lado, se anunció su participación en el programa "El desafío" de Antena 3, siendo la segunda 'influencer' en competir, siguiendo los pasos de su amiga María Pombo. Finalmente, en 2023, se confirmó que Laura Escanes asumiría el rol de presentadora en un reality show emitido por TV3, además de encargarse de dar las campanadas, una tarea que también realizó en 2024.