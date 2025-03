El novio de Natti Natasha contesta a la pregunta sobre sexo en 'La Revuelta' con una confesión: “Si es por ella...”

Esta vez no ha sido la invitada la que ha contestado a la pregunta sobre sexo de David Broncano en 'La Revuelta', sino su novio, que se encontraba en la grada. El presentador del programa de TVE le hizo las preguntas clásicas a la cantante y compositora dominicana Natty Natasha y ésta indicó que su pareja estaba en la grada. Ipso facto, el novio recibió un micrófono y aseguró que la respuesta era muy sencilla: “Si es por ella, todos los días, yo soy un día sí y un día no. Así de simple”. A lo que Broncano contestó: “Tú tienes que decirle que hoy no toca”. Y el novio replicó: “No puedo, se trepa encima cómo quiera”.

El presentador se dirigió entonces a Natasha y le comentó: “¿No admites un ‘no’ por respuesta?”. Y la cantante lo dejó claro: “Si quieres que yo esté de buen humor...”. En la web de RTVE, señalan que Natti Natasha, autora de éxitos tan populares como 'Criminal' o 'Sin pijama', visitó 'La Revuelta' para promocionar su cuarto disco de estudio, 'Romeo Santos presenta a Natti Natasha en amargue'. Un álbum de bachata escrito y producido en su totalidad por el rey del género, Romeo Santos, con canciones de desamor y despecho: “Si es un pinocho, un hablador y tiene escasez de besos, aniquilado”, comentó la cantante sobre las 'red flags' para una relación.

“Yo nunca hubiera imaginado grabar un disco con Romeo Santos” y, después de cuatro años de espera escuchándolo en su casa, por fin ha visto la luz. Para presentarlo en España ha cantado en 'La Revuelta' un fragmento de 'Desde hoy', la primera canción que le mostró a Santos, una letra de despecho, amarga, pero con dulzura. Antes de convertirse en una de las artistas más populares de la música latina, comentan en la cadena pública, Natti Natasha estudió ingeniería industrial y su aspecto favorito era el control de calidad de las líneas de producción. Según explicó en 'La Revuelta', no llegó a graduarse porque, durante el examen de dibujo técnico de una tuerca, le entró fiebre y ya no volvió a retomarlo. Para compensar aquel disgusto, el programa le regaló un diseño enmarcado.