David Broncano sufre un accidente: "No tengo apenas movilidad"

Accidente de David Broncano. Pero que no cunda el pánico porque lo ha contado él mismo y durante "La Revuelta", si bien es cierto que "casi no hago el programa hoy, he tenido un accidente y estoy que no me puedo ni menear, no tengo apenas movilidad". La confesión salió durante el programa, cuando subió al escenario un hombre disfrazado de azul "Avatar" que interpretó el himno "Desde Santurce a Bilbao". Al pedir el caballero al presentador "hacernos un bailecito", Broncano se vio obligado a confesar: "Pues es que no puedo bailar, he tenido un accidente y estoy bien pero no me puedo mover así que menos bailar, eso sí, cantar puedo".

Al escuchar estas declaraciones, el público asistente al teatro se quedó estupefacto y, sobre todo, preocupado. "Perdón, es que hoy no puedo. Me he pegado...", dando a entender que se habia pegado un buen golpe a consecuencia de una caída, si bien él no ha contado exactamente en qué consistió ese "pequeñ accidente". En cualquier caso, lo que sí confirmó es que estaba "muy dolorido".

Así se lo transmitió también a una de sus invitadas de la noche, Natti Natasha, a la que dejó bailar sola porque "estoy medio lesionado", dijo mientras se tocaba un costado.

¿Te apetece ir de público a "La Revuelta"? Si te encanta el programa y te gustaría ver a David Broncano mientras graba un programa, puedes intentarlo. Y decimos intentarlo porque no es fácil ya que son muchas las personas apuntadas para asistir al Teatro Príncipe de Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Aún así, no te quedes con las ganas e inténtalo porque, como dicen desde el propio programa, "esa colonoscopia puede esperar".

Para ello, lo primero que tienes que saber es que es gratis: ni tienes que pagar ni te pagan a pagar. Saldrás como has entrado, pero con la experiencia en el bolsillo.

SI QUIERES APUNTARTE, PUEDES ACCEDER AL FORMULARIO OFICIAL A TRAVÉS DE ESTE ENLACE.

Hay dos requisitos: ser mayor de 18 años y rellenar un formulario con datos reales. En ese punto puedes incluir a uno o varios acompañantes.Sé especialmente cuidadoso porque si los datos no corresponden con los de verdad, no podrás acceder al teatro.