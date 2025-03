David Broncano revela en 'La Revuelta' que sufrió un accidente antes del programa

David Broncano sorprendió a los espectadores de 'La Revuelta' este lunes al confesar que había sufrido un accidente horas antes de la grabación. Aunque no quiso dar detalles sobre lo sucedido, sí dejó claro que las molestias casi le impiden presentar el programa. "Perdón, pero hoy no puedo bailar", comenzó explicando tras la petición de un espectador disfrazado de 'Avatar' que quería compartir unos pasos con él.

El presentador, visiblemente renqueante, se dirigió a Ricardo Castella para contarle lo ocurrido. "Ricardo, no te lo he contado, pero casi no hago el programa hoy. He tenido un pequeño accidente y estoy que no me puedo ni menear", confesó, mientras se llevaba la mano al costado. A pesar de la preocupación inicial, Broncano intentó tranquilizar a su equipo y al público: "Estoy bien, pero bailar no puedo".

El momento dio pie a la broma de Grison, que ironizó sobre el estado del presentador: "¿Te pesa la cartera, no?", provocando las risas de los asistentes. Durante la emisión, Broncano hizo varias referencias a su estado, reconociendo que estaba con movilidad reducida: "Si tengo poca movilidad, hoy menos", comentó, y más tarde, con su invitada Natti Natasha en el escenario, añadió: "Voy lento porque estoy medio lesionado".

A pesar de su accidente, Broncano logró conducir el programa sin incidentes y recibió también al alpinista Carlos Soria. En cuanto a las audiencias, 'La Revuelta' volvió a verse afectado por la competencia con 'La isla de las tentaciones', que marcó récord con la primera parte de sus reencuentros.