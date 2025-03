'Supervivientes' anuncia que tendrá dos nuevos concursantes que iniciarán su aventura este martes

No era lo habitual hasta hace un par de ediciones. Normalmente, como si de una regla no escrita se tratara, los participantes de 'Supervivientes' llegaban a la isla de manera conjunta. Alguna excepción que otra había a lo largo de los años, pero no se había convertido en norma. Sin embargo, desde 2023, son ya varios los concursantes que llegan al 'reality' más tarde del primer programa. En esta ocasión, al menos por los datos que se conocen hasta el momento, serán tres los afortunados de tener más días de descanso. El primero, Montoya, llegó este domingo. Los otros dos, este mismo martes.

Con tres programas semanales de diversa índole, 'Supervivientes' ocupa prácticamente la mitad de las noches de Telecinco esta primavera. En su gala de estreno, 17 concursantes saltaron desde el helicóptero para llegar a Honduras, consiguiendo casi un 23% de audiencia el pasado jueves. Pero ahí no acabó la semana para los seguidores de este 'reality', que tuvieron este domingo una nueva dosis de su programa con 'Conexión Honduras'. Este debate, el primero de la edición, estaba marcado por la llegada de José Carlos Montoya a la isla... Pero tuvo otras dos sorpresas muy conocidas para él.

El espacio dirigido por Sandra Barneda en el 'prime time' dominical sirvió para informar de las dos últimas llegadas a 'Supervivientes' este año. Y su viaje, como se venía rumoreando en los últimos días, será el mismo que el del concursante andaluz: de 'La isla de las tentaciones' hasta el concurso más duro de la televisión. En busca de una mayor polémica y conflicto a lo largo de las semanas que dure el programa, Cuarzo Producciones ha decidido volver a contar con Anita y Manuel, dos viejos conocidos del utrerano en el anterior programa. Según reveló la presentadora, "Montoya no tiene ni idea de que van a ir".

'Supervivientes' es un programa estrenado en el año 2000 por Telecinco, en el que se apuesta por el formato de 'reality de aventuras'. Después de apenas dos ediciones, este formato pasó a manos de su rival Antena 3, donde se emitió con el nombre de 'La isla de los famoSOS', con resultados de audiencia muy similares por encima del 20% de 'share'. El cambio duró otras dos ediciones, siendo emitido por Telecinco nuevamente desde 2005 hasta la actualidad. Para la presente edición, Mediaset ha contado con participantes conocidos por el gran público como Álvaro Muñoz-Escassi, Almácor, Pelayo Díaz, Terelu Campos o José Carlos Montoya.