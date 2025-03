Quim Gutiérrez, Inma Cuesta o Hugo Silva protagonizan la versión española de 'Un funeral de muerte'

Pocas cosas hay más tristes que un entierro. Pocas cosas, por ende, más difíciles para hacer comedia. Y pocos lugares menos apropiados para hacer chistes. Pero todo esto también hace que una película de comedia sobre un entierro tenga muchas papeletas para triunfar. Lo hizo la norteamericana 'Un funeral de muerte' y ahora tiene pinta de que también lo va a conseguir 'Un funeral de locos', una suerte de versión española de la anterior que ha dirigido Manuel Gómez Pereira (Cuéntame cómo pasó, Todos los hombres sois iguales, Boca a boca), con guion de Yolanda García Serrano.

Tener un excelente reparto es un buen inicio para triunfar con una película, y esta, desde luego, lo tiene: Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Gorka Otxoa, Inma Cuesta, Hugo Silva, Esmeralda Pimentel, Belén Rueda, Secun de la Rosa, Arturo Valls, Santi Ugalde y Antonio Resines, entre otros. En la web de Atresmedia, que participa en el film, explican que la sinopsis es que los miembros de una familia acuden a despedir al patriarca, recién fallecido. Pero lo que debería ser un sentido velatorio se convierte en una reunión enloquecida cuando uno de los asistentes saca a la luz el secreto mejor guardado del difunto. El chantaje, las alucinaciones y las relaciones desquiciadas se dan cita en este funeral, donde el caos está servido”.

‘Siempre es invierno’

Otro proyecto cinematográfico al que, como 'Un funeral de locos', tiene pinta de que le va a ir muy bien, y producido, entre otros, por Atresmedia, es 'Siempre es invierno'. Película dirigida por David Trueba y protagonizada por David Verdaguer y Amaia Salamanca, además de la actriz francesa Isabelle Renauld. La obra está basada en la novela 'Blitz', del propio David Trueba, y se desarrolla entre Lieja (Bélgica) y distintos sitios de España (Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Calanda). En ella, Miguel (David Verdaguer), arquitecto paisajista, viaja a Bélgica con su novia Marta (Amaia Salamanca) para participar en un congreso. Allí se precipita el final de su relación y tras la ruptura con su pareja decide quedarse a solas unos días más para tratar de recomponer su futuro.

Roto y desubicado, Miguel conoce a Olga (Isabelle Renauld), una mujer que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura. A su lado comenzará a reconstruirse y a entender en qué consiste su nuevo proyecto de vida. En palabras de David Trueba: “Nunca he querido llevar mis novelas al cine. Me parece que en su formato están completas y explicadas. Tampoco cuando me lo han pedido otros directores me he sentido tentado de aceptar. Pero el caso de 'Blitz' era algo diferente, pues trata de algo enormemente gráfico y visual, que es el perceptible paso del tiempo sobre las personas. Un elemento que en el cine puede enriquecerse y eso convierte el reto de la adaptación en más estimulante.”