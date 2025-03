Mala Rodríguez deja clara su opinión sobre OnlyFans en 'Lo de Évole': “Es una forma de prostitución”

Por estar con Jordi Évole, por el ambiente que se crea o por la oportunidad de realizar una entrevista tranquila y calmada. Más bien, una conversación entre dos personas. Pero está claro que en las entrevistas de 'Lo de Évole', el invitado o invitada se relaja y es habitual que diga cosas que nunca ha dicho. Mala Rodríguez no ha sido una excepción. La artista jerezana, la primera artista en ganar un Grammy en la categoría de Música Urbana, apuntan en La Sexta, “es una pionera. Una mujer que ha abierto el camino a muchas otras en el mundo del rap”.

Lujo Ibérico, lanzado en 2000, fue su primer trabajo, y el que la catapultó a la fama, pero también el que empezó a generarle 'hate' por la habitual mezcla de estilos de su música: "Los raperos decían, '¿pero está mierda qué es?", afirmó en el programa. "Era como un Frankenstein, pero yo lo escuchaba y me sonaba bien. Era consciente de que iba a hablar por mí misma. Que iba a contar mi historia. Que la gente supiera que yo existía", contó en 'Lo de Évole' sobre un trabajo que cumple 25 años en este 2025.

"Una forma de prostitución"

Mala Rodríguez demostró en el programa de La Sexta que tiene muy clara su opinión sobre OnlyFans, una plataforma en la que llegó a crearse una cuenta en su momento y en la que reconoció que se gana “una locura” de dinero. "No tenía ni puta idea de lo que era", afirmó; ahora, dice de dicha red social que es "una forma de prostitución". "Las personas valen más que una mierda de suscripción. Yo no soy prostituta, y eso es prostitución. Es lo que las chicas no entienden, lo que no se está entendiendo... pero sí, es prostitución", expresó. Porque prefirió no hablar mucho: "He tenido conversaciones que me hacen decir... 'La gente está muy mal'. No te voy a poner un ejemplo. No quiero contar nada porque vas a vomitar. Yo vomitaría".

Al final de la charla con Évole, concluyen en la web del programa, Mala no puede evitar romperse al recordar a su madre. A una mujer a la que manda un claro mensaje en el programa. "Ella no ha hecho nada malo. Ella era una niña... y no habla mucho. Le costaba mucho expresarse. Ha encontrado ya pareja siendo mayor. Hay muchos silencios en mi vida", comentó, mientras afirma que "nadie" se merece que le aparten y que le hagan sentir que se tiene "que quitar de en medio".