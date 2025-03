Lidia Torrent critica con dureza a Mediaset por las 'fake news' sobre su vida: "No es lícito"

En ocasiones, las relaciones no terminan de la mejor manera posible. Puede ser tanto una relación sentimental como laboral la que acabe 'como el rosario de la Aurora', que diría el refrán castellano. En el peor de los casos, las salidas de ambas uniones pueden ser tortuosas para los protagonistas. Eso parece ser que es lo que ha ocurrido con Lidia Torrent, quien fuera co-presentadora de 'First Dates'. La catalana ha cargado con dureza contra Mediaset precisamente por unas supuestas 'fake news' sobre su relación el exfutbolista y tertuliano televisivo Jaime Astrain.

Tal y como explica la implicada, "ayer dieron una información bastante gorda en un programa de la que fuera mi casa durante más de diez años", en referencia al entramado mediático del que forman parte tanto Telecinco como Cuatro. Por si esto fuera poco, Lidia Torrent asegura que todo esto se llevo a cabo "sin contrastar, sin hablar con las personas implicadas y haciendo suposiciones por lo que pasa en redes sociales". Un espacio a través del que ha emitido su propio comunicado en formato vídeo, pero del que no duda en asegurar que "lo que se ve ahí no es el 100% de la realidad".

Aunque asegura que "me llamó un redactor para preguntarme", la presentadora televisiva quiso remarcar que "cuando alguien forma parte de la casa, creo que se le puede cuidar un poquito más". En sus propias palabras, no habría querido dar información al compañero de 'Fiesta', programa en el que se desvelaron detalles sobre la ruptura de su relación con Jaime Astrain. Por ello, reitero que "puedo tener ese espacio en el que no vaya contando a la prensa cada paso de mi relación". En referencia a su postura sobre atender a la prensa o no dependiendo de las circunstancias, aseguraba a sus seguidores que "entiendo que pueda parecer lícito o no", mientras lanzaba un nuevo dardo a Mediaset.

En sus palabras son unos hechos inadmisibles porque "no sabes el daño que puedes hacer ni la repercusión que tiene". Por encima de todo, remarca que "me dolió que fuese en un programa de la que fue mi casa durante tantos años", aunque no sin antes agradecer a "los colaboradores que fueron superamables con lo que dijeron".