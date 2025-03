‘La cuernis’ delata a la nueva relación de Mario Casas... con una chica de 'La isla de las tentaciones'

Hace no demasiado, Óscar Casas ocupó muchas páginas del papel couché por su relación con la cantante Ana Mena. También han sido meses moviditos para Sheila Casas, debido a su historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi. Y ahora parece que ha llegado el turno de Mario Casas. Ha sido la cuenta de Instagram 'La cuernis', la que ha publicado un post con este texto: “Melyssa Pinto y Mario Casas están juntos en Canarias. Ayer un cuernis coincidió con ellos mientras comían en un restaurante de lujo, y pidieron que no les hicieran fotos juntos… (ya sabemos que cuando ocultan compañía es que hay tema...). Además, estaban solos, y Mario ya lleva unas semanas dándole like a mucho contenido del que sube Melyssa. Imagino que no será la primera vez que quedan. Os iré contando novedades conforme me entere. Si sabéis algo más, comentadlo aquí”.

También este mismo domingo, el programa de Telecinco 'Socialité' destapó la presunta historia de amor entre Melyssa Pinto y Mario Casas. También este mismo domingo, el programa de Telecinco 'Socialité' también destapó la presunta historia de amor entre Melyssa Pinto y Mario Casas. En Telecinco recuerdan que Pinto se estrenó en Mujeres y hombres y viceversa en el año 2018, “cuando se convirtió en pretendienta de Alberto Santana", el hombre que ocupaba el trono por aquel entonces y con el que se marchó en una emotiva final. Ambos estuvieron juntos un tiempo después del programa, pero la cosa se volvió insostenible cuando ella descubrió que el canario había tenido relaciones íntimas con todas sus finalistas en el programa del amor: ‘Me volví celosa e insegura’”, aseguró.

En la web de la cadena continúan explicando que conoció a Tom Brusse en el trono de 'Mujeres y hombres y viceversa' en 2019 y ambos iniciaron una relación de lo más pasional que terminó ardiendo en 'La isla de las tentaciones'. Ambos llegaron dispuestos a poner su relación a prueba en el programa más tentador de la televisión y no lograron superarlo. Él se terminó enamorando de Sandra Pica y decidió que lo suyo con Melyssa Pinto había llegado al final. En 2019, agregan, “la guapísima influencer y Marco Panosian se conocieron en 'Mujeres y hombres y viceversa', aunque ninguno era pretendiente del otro. Ambos ocupaban el trono más famoso de la televisión y terminaron haciéndose amigos. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo hasta que decidieron darse una oportunidad como pareja. Ambos se enamoraron hasta las trancas, pero todo se terminó hace unos meses, cuando hicieron pública su ruptura”.