Adara Molinero se mete en el meollo y habla sobre la ruptura de Jéssica Bueno y Luitingo

El programa Fiesta de Telecinco, que presenta Emma García ha mostrado las primeras imágenes de Luitingo tras la demoledora entrevista de Jessica Bueno en '¡De viernes!'. El cantante andaluz ha sido pillado por las cámaras de 'Fiesta' en su barrio de Sevilla, en compañía de sus padres y visiblemente afectado por todo lo que está sucediendo tras su ruptura de la modelo.

El audio, según las informaciones que maneja Omar Suárez, habría sido grabado por un vecino que escuchó perfectamente la conversación que habría mantenido el cantante con su madre. De hecho, lo habría grabado a través de una ventana: "En esta conversación entre la madre y Luitingo, él empieza a hablar de esa ruptura que tiene con Jessica y, en ese momento, según las palabras que nos llegan, lo que Luitingo le dice a la madre es que lo ha pasado muy mal".

Pero, ¿qué pinta aquí Adara Molinero?

Adara ha roto una lanza a favor de la modelo y ha sido muy crítica con Luitingo porque "él sabía dónde se metía y que su novia tenía tres hijos". Así que pregunta: "¿Qué se creía, que iba a jugar a las casitas?". Una situación que ha cabreado profundamente a la exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora televisiva con la que ha dado su opinión a través de su red de X:

Además, termina con un regalito para el cantante: "Poco hombre".

Y es que si algo sabe Adara Molinero es de desamor. La entrada de Álex Ghita en Gran Hermano DÚO volvió a desenterrar los fantasmas del pasado de Adara Molinero. La influencer estuvo saliendo durante unos meses con el entrenador personal, del que no guarda muy buen recuerdo. Molinero acudió a ¡De viernes! para hacer un repaso de lo que han sido sus aventuras amorosas y cómo las vive a día de hoy. Como no podía ser de otra forma, el primer nombre en salir fue el de Ghita, en donde señaló que no fue una relación sana. "Me utilizó".

Sin embargo, el momento más emotivo se vivió al recordar su noviazgo con Rodri Fuertes, del que asegura que se acuerda todos los días. "He empezado a revivir todo. Las personas, en su vida normal, pueden hacer el famoso contacto cero, pero yo no. Las historias me pisan los talones constantemente", confesó Adara, con lágrimas en los ojos después de ver una serie de imágenes.