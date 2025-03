El emotivo mensaje de Montoya desde Honduras a una invitada de 'De Viernes': "Siempre vas a tener un huequito"

Hubo que esperar hasta el último momento, prácticamente hasta la primera emisión del programa, pero José Carlos Montoya será un participante más de 'Supervivientes'. La sensación del momento, que ha saltado al estrellato gracias a su paso por 'La isla de las tentaciones', se estrenará este domingo en el programa de supervivencia de Telecinco, por lo que entrará unos días después que sus compañeros de edición. Sin embargo, el andaluz ya se encuentra en Honduras, desde donde mandó un mensaje emotivo a una de las invitadas del último programa de 'De Viernes'.

En la última noche previa al fin de semana, Sandra Barneda se pasó por un formato muy diferente al que está acostumbrado en 'De Viernes'. En este programa, más ligado con la prensa rosa que con la telerrealidad, la popular presentadora narró desde su punto de vista la experiencia que ha sido estar en la octava temporada de 'La isla de las tentaciones', con la que tanto ella como Montoya han traspasado fronteras. Lo que seguramente no esperaba Sandra Barneda de su presencia en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona es tener un cara a cara en la distancia con el concursante de Utrera.

Junto a un árbol típico de la zona, Montoya ha relatado que "según me he levantado, he hecho así y me ha venido un olor... Y ese olor es a Sandra, Sandra de mi vida", mientras a la presentadora se le escapaba una sonrisa dese el plató. Además, el nuevo concursante de 'Supervivientes' agradecía a la que será nuevamente presentadora de 'Conexión Honduras por su apoyo en el anterior 'reality'. Según explicaba el utrerano, "solo tengo agradecimientos, porque me has ayudado en la aventura más dura de mi vida". Con su gracia habitual, se lamentaba porque "nuestros caminos amorosos son más complicados, pero siempre tendrás un huequito en mi corazón".

Supervivientes

'Supervivientes' es un programa estrenado en el año 2000 por Telecinco, en el que se apuesta por el formato de 'reality de aventuras'. Después de apenas dos ediciones, este formato pasó a manos de su rival Antena 3, donde se emitió con el nombre de 'La isla de los famoSOS', con resultados de audiencia muy similares por encima del 20% de 'share'. El cambio duró otras dos ediciones, siendo emitido por Telecinco nuevamente desde 2005 hasta la actualidad. Para la presente edición, Mediaset ha contado con participantes conocidos por el gran público como Álvaro Muñoz-Escassi, Almácor, Pelayo Díaz, Terelu Campos o José Carlos Montoya.