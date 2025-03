Un concursante de 'Supervivientes', beneficiado por encima del resto: "Es el mejor valor de Cuarzo"

No ha pasado ni siquiera una semana desde el estreno de la última temporada de 'Supervivientes' y las primeras polémicas ya florecen alrededor del programa de Telecinco. Una vez más, el grito en el cielo lo han puesto sus enemigos íntimos de 'Ni que fuéramos Shhh', donde se ha desvelado que uno de los concursantes del 'reality' estaría recibiendo un trato de favor, que incluso se incrementará con el paso de los días y las semanas en Honduras. Una crítica que ha traspasado las pantallas de Canal Quickie y ha generado también debate en las redes sociales.

Durante el programa del pasado viernes, Kiko Matamoros soltaba la 'bomba'. Una vez conocida la participación de José Carlos Montoya en el autodenominado 'reality más duro de la televisión', no tardó en llegar una réplica por parte del colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh'. Según sus explicaciones, "Montoya es, ahora mismo, el mejor valor que tiene Cuarzo Producciones y que quieren hacer crecer". Para ello, habrían elaborado ya un plan de su paso por Honduras, donde "va a estar cuidadísimo en la isla y cualquier gilipollez que haga no va a salir en televisión", según explicaba Matamoros.

El resto de colaboradores del programa de 'Canal Quickie' mostraron su disconformidad con este trato de favor, liderados por una Belén Estaban que aseguraba que "no me parece bien". Seguía con su explicación Kiko Matamoros, que también confirmaba que Montoya "va a estar guionizado" durante su paso por 'Supervivientes'. Por otro lado, también destapó el supuesto enfado de su pareja en 'La isla de las tentaciones', Anita Williams, que se habría sentido indefensa "porque dice que la productora la ha silenciado, la ha metido debajo de la alfombra y que su palabra no se ha oído".

Supervivientes

'Supervivientes' es un programa estrenado en el año 2000 por Telecinco, en el que se apuesta por el formato de 'reality de aventuras'. Después de apenas dos ediciones, este formato pasó a manos de su rival Antena 3, donde se emitió con el nombre de 'La isla de los famoSOS', con resultados de audiencia muy similares por encima del 20% de 'share'. El cambio duró otras dos ediciones, siendo emitido por Telecinco nuevamente desde 2005 hasta la actualidad. Para la presente edición, Mediaset ha contado con participantes conocidos por el gran público como Álvaro Muñoz-Escassi, Almácor, Pelayo Díaz, Terelu Campos o José Carlos Montoya.