La bronca en directo de Emma García a un colaborador

¿Ves el programa "Fiesta" presentado por Emma García? Se trata del formato de TeleCinco para las tardes del fin de semana que aborda, sobre todo, temas del corazón y sociedad.

Hace unos días, el espacio que conduce la vasca decidió abaordar el tema de las bolsas de nicotina oral, una nueva sustancia para dejar el hábito de fumar. El colaborador Martín de la Torre ha sido el encargado de explicar su funcionamiento y ha contado que "consumir cada una de estas bolsitas equivale a fumar seis cigarrillos, un auténtico riesgo para la salud".

El usuario las coloca entre el labio y la encía para que libere nicotina durante una media hora. Para hacerlas más atractivas, estas bolsitas se presentan con sabores y olores atractivos que van desde el eucalipto a la fresa.

Para explicar a los espectadores los efectos de consumir estas bolsitas, Martín de la Torre ha hecho algo que no ha gustado a la presentadora de 'Fiesta': probarlas. Emma le ha dejado claro al reportero que, pese a haberlo dado todo en su investigación, no era necesario jugar con su salud: "Te tengo que decir que esto no me ha gustado, lo siento pero te voy a echar la bronca. Con la salud no se juega".

El "mea culpa"

El reportero daba la razón a la presentadora y reconocía que había sido un error: "Lo pasé muy mal, es veneno puro. Me está doliendo el estómago, tengo una sensación muy rara, como de mareo, si tragas saliva notas cómo llega la sustancia hasta tu estómago".