Rocío Flores y su parecido innegable a su madre

Rocío Flores vive alejada del mundo de la televisión, aunque deja rastro en su perfil de Instagram, donde cuenta aquellas cosas que ella quiere y no las que busca la prensa del corazón. A menudo disfruta de la compañía de su padre y hermano mientras que con su madre no hay ningún avance posible.

Con quien sí mantiene una relación muy estrecha es con su abuela paterna, Luisa Carrasco, de 92 años. De hecho, en uno de sus últimos post, la primogénita de Rocío Carrasco ha subido una imagen en la que aparece en un restaurante junto a Luisa Carrasco (que aparece con la cara tapada) y en la que se lee el bonito mensaje "Mi cita de hoy. Afortunada de tenerte".

Parecido a su abuela materna

En un stories reciente ha subido una imagen en la que luce su larga melena rubia, pero esta vez bastante rizada. ¿Y ese pelo?, le preguntaban por mensaje (como ella también ha compartido). "No me he hecho nada más que quitarme las trenzas", comentaba ella. Además, en otro storie compartía otra imagen suya acompañada de la frase "un sábado diferente pero siempre agradecida".

La imagen de Rocío Flores con esa melena rizada ha recordado a muchos al look que Rocío Carrasco ha lucido en multitud de ocasiones. Está claro que pese a las diferencias personales y sentimentales, las similitudes físicas entre madre e hija están ahí y son más que evidentes. De hecho, tanto ha sido la expectación que ha generado su look, que Rocío ha vuelto a sorprender a sus fan con un notición inesperado.

Ahora, Flores ha querido sorprender a su más de 700.000 seguidores con un cambio de look que a muchos le ha recordado a su abuelo Rocío Jurado. "Te pareces tanto a tu abuela". "Ese color también lo tenía tu abuela y te queda genial le das un aire a ella".