Montoya traspasa fronteras en el último anuncio de 'La isla de las tentaciones': "Oh my God!"

"¡Montoya, por favor!" sigue siendo un fenómeno viral a nivel mundial. Lo que hace apenas un par de meses era una frase desconocida, está ahora a punto de cumplir un mes como uno de los 'memes' más repetidos en redes sociales durante los últimos tiempos. Pase lo que pase de aquí a final de año, la carrera del concursante de 'La isla de las tentaciones' por la playa mientras gritaba por la infidelidad de su pareja será una de las imágenes más icónicas de 2025. Y no solo en España, sino en el mundo entero, tal y como demuestra la última colaboración del andaluz con una importante promotora.

En esta ocasión, ha sido Netflix la marca que se ha fijado en José Carlos Montoya para promocionar uno de sus productos. Ya en su día, sus canales de redes sociales fueron parte de la explosión mundial del "¡Montoya, por favor!", que se viralizó en todo el mundo pocas horas después de su emisión en Telecinco. Ahora, el gigante norteamericano ha contado con el concursante de 'La isla de las tentaciones' para dar impulso a 'Temptation Island', versión original del programa que pasará a emitirse en la plataforma de 'streaming' a partir de su novena temporada.

El anuncio comienza con Montoya corriendo por las escaleras de casa, antes de tomarse un descanso para decir que "me voy corriendo para ver el primer capítulo de 'Temptation Island'". Sin embargo, cuando llega a la cama y abre su tablet, se encuentra con que la fecha de estreno es el próximo miércoles, 12 de marzo. Es ahí cuando entona una versión de la frase que le ha lanzado al estrellato, pues grita "¡No, por favor! ¡Yo solo quiero ver 'Temptation Island'!", a la vez que intercala con un "Oh my God!" en inglés antes de salir de rodillas al patio de su casa pidiendo clemencia divina.

Temptation Island

Las primeras tres ediciones de 'Temptation Island' se llevaron a cabo a principios de siglo, entre 2001 y 2003, emitidas en la FOX. Después de su temprana cancelación, hubo que esperar hasta 2019 para ver su cuarta entrega, esta vez de la mano de USA Network, donde se ha emitido hasta su compra por parte de Netflix, donde se emitirá desde este mismo mes la novena temporada del 'reality' norteamericano. Un año después, este fenómeno global llegó a España rebautizado como 'La isla de las tentaciones', siendo uno de los programas más vistos de Telecinco semana tras semana.