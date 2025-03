Alerta urgente de la Policía Nacional por lo que está pasando en las redes sociales en España

La Policía Nacional ha tenido que salir al paso ante la oleada de actividad delictiva detectada en las redes sociales en España. Los hackers han visto en este campo una vía de entrada para intentar engañar a potenciales víctimas y acceder a sus cuentas en las redes o a sus datos. Es por eso que, en su labor de prevención de este tipo de ciberdelitos y de estafas, el Cuerpo Nacional de Policía ha querido lanzar un aviso muy franco. No se trata de preocupar gratuitamente a la población, si no de avisar de una tónica delictiva que se está dando y que afecta a miles de usuarios españoles en las redes sociales.

No en vano, por ejemplo, en los últimos tiempos está circulando un peligroso mensaje privado en español por Facebook. Se hacen pasar por el servicio técnico de Meta, empresa propietaria de Facebook, y avisa de una supuesta actividad irregular en la cuenta o página de Facebook a la que se dirigen los hackers. Los delincuentes, con un tono de gravedad y urgencia, advierten en su mensaje falso que en los próximos días debe verificar de nuevo su cuenta el usuario. Es en este punto donde suelen sugerir una URL fraudulenta para que, si cae en el engaño, su víctima entre y acceder así a sus datos.

Reconocer un mensaje potencialmente peligroso es el primer paso para protegerse de una estafa. Presta atención a los detalles: errores gramaticales, urgencia en el tono del mensaje, y direcciones de correo electrónico o perfiles no verificados. Si un mensaje parece fuera de lugar, es mejor no interactuar con él. Además, las redes sociales a menudo tienen mecanismos para reportar mensajes sospechosos o cuentas que parecen haber sido comprometidas. Aprovechar estas herramientas no solo te protege a ti, sino que también ayuda a proteger a otros usuarios de posibles hackeos.

Medidas preventivas para evitar hackeos

Una de las formas más efectivas de proteger tus redes sociales es mediante el uso de autenticación de dos factores. Esta capa adicional de seguridad garantiza que incluso si un hacker obtiene tu contraseña, no podrá acceder a tu cuenta sin un segundo código que se envía a tu dispositivo personal. Además, es esencial mantener tus aplicaciones y dispositivos actualizados. Las actualizaciones de software a menudo incluyen parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades conocidas que los hackers podrían explotar.

El uso de contraseñas fuertes y únicas para cada una de tus cuentas también es crucial. Evita utilizar información fácilmente adivinable como fechas de nacimiento o nombres comunes. En su lugar, opta por combinaciones aleatorias de letras, números y símbolos. Es en este punto que la Policía Nacional ha lanzado una alerta o aviso a la población en sus cuentas de redes sociales, una de las principales vías de comunicación con las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizan su labor de prevención y concienciación ciudadana.