Rosa López desvela en 'La Revuelta' su pasión por los animales: "Me encantaría"

No cabe duda, después de lo ocurrido en estos últimos meses, de que 'La Revuelta' es un programa donde se defiende a los animales y se difunden sus obras. Histórica fue aquella emisión, debido a la ausencia de entrevista, en la que se decidió emitir un reportaje sobre la berrea en pleno 'prime time' a modo de protesta. Más allá de esa anécdota, han sido varios los invitados que han profesado el amor a sus mascotas en el programa de David Broncano. Precisamente, en este grupo se puede sumar desde ayer Rosa López, que expuso la infinita lista de animales que tiene en su casa.

La cantante, ganadora de la primera edición de Operación Triunfo allá por el año 2000, visitó este jueves por primera vez el programa de La 1. Durante toda la entrevista, su tono fue muy distendido, incluso caótico en ocasiones. "Es que no se ha hablado de absolutamente nada en concreto", se explicaba en las redes sociales de 'La Revuelta' para dar promoción al vídeo en el que Rosa López hablaba sobre sus mascotas. Pese a todo, el equipo dirigido por Álex Pinacho agradecía a la andaluza su naturalidad y comentaba que era "una maravilla verla hablar de animales y de cualquier cosa".

La cantante comenzaba su recuenta asegurando que "todos tenemos mascotas". A partir de ahí, explicó que en su casa habitan "seis perros, cuatro agapornis, una paloma, una ninfa...", antes de ser interrumpida por la incredulidad de David Broncano y su compañero Grison. El presentador jienense aprovechaba para decirle que "me gusta que le dediques una canción a tu perrilla", a la que la propia Rosa López califico como "un ser de luz". La primera ganadora de OT explicó que para su transporte ha tenido que comprarse una furgoneta, que estaba "muy bien de precio... 12.000 euros por una Mercedes está tirado".

Salvadora

Las peripecias de Rosa López con los animales no se quedaban ahí, pues también se erigió como salvadora de sus últimas mascotas. "¿Cómo puede ser que me cobren tres euros por un ratón?", iniciaba su exposición para explicar que estaban etiquetados como "ratón de laboratorio y los vendían de comida". Gracias a su compra, asegura que son "cuatro razones que he salvado", lo que motivó una intensa ovación por parte del público. Poco después, colocaban en pantalla un meme comparando la furgoneta de Rosa López con el arca de Noé, a lo que la cantante respondía tajante: "Me encantaría vivir en el campo".