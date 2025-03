La presentadora del espacio de Ten, Ni que fuéramos shhh, ha aprovechado el estreno del reality de Supervivientes 2025 para comentar que le impide participar en este tipo de formatos de supervivencia, y como admira a aquellas personas que se atreven a ir y vivir la experiencia al límite.

“Es por un tema de salud”

Corría el año 2003 cuando Antena 3 presentaba un nuevo formato de reality diferente al resto. Se trata de La isla de los famosos, un equivalente al Supervivientes actual, un programa en el que caras conocida patrias tenían que sobrevivir en una isla sin tener todos los lujos a los que están acostumbrados.

¿Por qué María Patiño no puede ir a ‘Supervivientes’? / TEN

En aquel momento, María Patiño era una colaborad habitual de los programas de corazón y del papel couché de Atresmedia, por lo que no era extraño verla en otros programas o comentando otros formatos de la cadena. La presentadora de Ni que fuéramos shhh ha querido desmentir que le ofrecieran ir tanto a La isla de los famosos como a Supervivientes 2025, ya que ella ha confesado que le comunicó a la cadena que era imposible su participación.

Patiño se ha confesado con sus compañeros y con la audiencia: "Yo no puedo ir por un tema de salud. Tuve un problema hace muchos años que sabe todo el mundo con la alimentación, que es la bulimia. Y a mí me puede provocar problemas el hecho de no tener rutinas con mis comidas, por lo tanto, no me la juego” comentaba visiblemente emocionada. El director del espacio de TEN, David Valldeperas, aprovechaba la ocasión, para realizarle distintas preguntas sobre el tema y concienciar a la audiencia de los problemas relacionados con la alimentación.

“La bulimia es un trastorno mental” se ha sincerado Patiño, añadiendo “exactamente no sé qué me podía pasar, pero los cambios de peso bruscos me pueden provocar algún tipo de alteración y me da pánico”. Además, la conductora de Ni que fuéramos shhh ha querido explicar que mientras trabajaba en ciertos programas de Mediaset, debido a los horarios, pedía tener un control horarios de sus comidas, ya que lo contrario le provocaba “ansiedad y pánico”, añadiendo “que hacer régimen o dieta era toda una equivocación”.

En la actualidad, ha querido expresar que se encuentra mucho mejor y muy alejada de aquella María. ¿Su objetivo? “No hacer dietas y llevar una vida saludable” según ha trasmitido en el programa de TEN.

Del mismo modo, Patiño usa sus redes sociales y las entrevistas que realiza en numerosos programas para concienciar del problema tan grave de salud que siginifica tener un trastorno alimentario, y tender una mano de ayuda para aquellos que lo necesiten.