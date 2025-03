El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' que rompió su contrato: "Me piré a los seis meses"

Telecinco ha vuelto a triunfar con su última edición de 'La isla de las tentaciones', el programa más visto de la televisión en España. El fenómeno Montoya ha traspasado todas las fronteras y el vídeo del joven corriendo por la playa con el grito de 'Montoya, por favor' de Sandra Barneda se ha vuelto viral con millones de reproducciones.

Sin embargo, no todo es oro lo que reluce. Un exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha concedido una entrevista al pódcast 'Mami qué dices' en la que ha respondido de forma sincera a todas las preguntas formuladas por la madre y el hijo que protagonizan este canal. Se trata de Raúl, concursante de 'La isla de las tentaciones 3', emitido allá por el año 2021.

Raúl entró al famoso concurso de Telecinco con su pareja Claudia. Ambos tenían una relación abierta en sus inicios, pero Claudia le pidió "cerrar" la relación con el objetivo de que no hubiera terceras personas. Al principio, Raúl declinó la petición, pero finalmente cedió para no perder a Claudia. Sin embargo, sus inseguridades les llevaron a 'La isla de las tentaciones' para poner a prueba su historia de amor.

Raúl y Claudia de 'La isla de las tentaciones 3'. / Telecinco

En 'La isla de las tentaciones' venden "la pena, el amor y los cuernos"

Raúl fue uno de los concursantes más queridos por los telespectadores gracias a su naturalidad, cualidad que ahora no parece ser apreciada por la audiencia. Cuando entró, solo se había emitido una de las ediciones y la productora se puso en contacto con él a través de Instagram. "Yo no lo veía claro, pero ella quería ser influencer", ha confesado en referencia a su entonces pareja Claudia.

Como argumenta Raúl, muchos jóvenes le han parado por la calle para preguntar por la forma de entrada en 'La isla de las tentaciones', incluso le han confesado que estarían dispuestos a pagar por la experiencia. "La gente antes quería ser futbolista o astronauta, ahora quiere ser youtuber (...) Estamos creando un monstruo".

Además, Raúl reconoce que los vídeos de 'La isla de las tentaciones' que ponen a las parejas están "manipulados" o "editados" para hacer ver a tu otra pareja una versión de ti: "Venden la pena, el amor y los cuernos". Aunque eso sí, "si ves a tu novia enrollándose con otro, no hay manipulación posible". Pero como evidencia, en este programa "no puede no pasar nada, hay mucha pasta invertida y si no pasa nada, se va a la mierda".

¿Por qué rescindió el contrato de 'La isla de las tentaciones'?

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones 3' firmaron un contrato con la productora durante dos años. Sin embargo, Raúl decidió rescindir el acuerdo: "Me piré a los seis meses", ha confesado.

Según explica, la discrepancia por las formas de trabajar y las exiguas retribuciones económicas le hicieron tomar la decisión: "No me interesaba cómo trabajaban, no me interesaba lo que buscaban de la gente y dije: ¿Para qué estoy aquí? No estoy ganando mucho dinero y tampoco voy a hacer lo que ellos me piden, entonces unilateralmente rescindimos contrato y fuera".

En este sentido, Raúl habla de que siempre hay "asesores" o Pepitos Grillo dentro del programa que te sugieren hacer esto o aquello dentro de la isla. "Sabes que si la lías vas a tener más fama y te van a llamar de más sitios", evidencia. Pero añade: "Es pan para hoy, hambre para mañana". En este punto, advierte que el programa te puede pasar factura y te pueden cerrar puertas en el ámbito laboral si tras la emisión del programa queda como un "guarro" o un "paleto".