Ana Peleteiro critica la cobertura televisiva de los Europeos de Atletismo: "Welcome to Spain"

A sus 29 años, Ana Peleteiro es una de las mejores deportistas españolas de la actualidad. Pese a sus contratiempos durante los últimos años, la saltadora coruñesa acumula múltiples medallas de triple salto en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa. Un palmarés envidiable y poco habitual en el atletismo patrio durante el Siglo XXI, que ha servido para que también se erija como una de las voces más respetables del deporte nacional. A veces para bien, otras para mal... Pero no cabe duda de que las declaraciones de Ana Peleteiro siempre son noticia.

En las últimas horas, la atleta gallega ha lanzado unas críticas muy duras contra RTVE debido a la, según ella, poca cobertura que están teniendo los Campeonatos de Europa que se disputan esta semana. Ya en su cuenta de Instagram, dejó un recado al ente público antes de las clasificatorias del triple salto, añadiendo un enlace para verlas y comentando que "podéis seguir la competición aquí, porque no conectan en directo con la TV hasta las 21:00 horas". Como no podía ser de otra manera, fue preguntada en zona mixta después de su participación, dejando aún más críticas hacia RTVE.

Aunque inició su respuesta diciendo que "ya dije lo que tenía que decir", no se cortó en replicar que "es siempre lo mismo", mientras mostraba su agradecimiento a los medios especializados allí presentes. Además, remarcaba en defensa de sus compañeros de delegación que "es un Europeo al que España llega como el mejor equipo y creo que es un error no darnos prioridad. Pero bueno... Welcome to Spain". Pocas horas después, recibiría la respuesta de Paco Caro -narrador de RTVE-, que aseguró que "igual lo cuestionable también es que no haya querido atender a un equipo de TVE que estaba a unos metros".

Europeos de Atletismo

Los Campeonatos de Europa de Atletismo se celebran en la localidad neerlandesa de Apeldoorn desde ayer, 6 de marzo, hasta el domingo, 9 de marzo. Durante su primera jornada, solamente se repartieron las medallas en el relevo 4x400 mixtos, con triunfo para los Países Bajos y medalla de chocolate para España. En cuanto al triple salto, Ana Peleteiro se clasificó para la final con la mejor marca de las clasificatorias, gracias a un salto de 14,14 metros. La saltadora gallega tiene también el mejor registro anual a nivel mundial antes de esta cita después de haber saltado 14,33 metros en Madrid hace apenas dos semanas.