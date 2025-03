Yola Berrocal, representante de Claudia Bavel, se pronuncia sobre la polémica de Luis Figo

La pasada semana, el programa de Telecinco ¡DeViernes! recibía a la modelo y actriz de OnlyFans, Claudia Bavel. La joven se sentaba en el espacio para hablar sobre su relación con Joaquín Sánchez y los mensajes que se habían filtrado, y a que otros futbolistas conocía.

Claudia Bavel emite un comunicado donde se retracta de su “supuesta” relación con Luis Figo / Telecinco

Uno de los nombres que destacó y saltó a la palestra fue el de Luis Figo, ex jugador de Real Madrid y de la Selección de Portugal de Fútbol. Bavel señalaba que el portugués “había intentado seducirla” y “le había enviado varios mensajes a través de las redes sociales para quedar y verse” llegándole a decir “cuando termines con Iker, vente conmigo”.

Figo molesto con las acusaciones y afirmaciones vertidas sobre su persona, mostró su enfado a través de la plataforma de Twitter: ¿Pero esta basura de qué va? Deberían lavarse la boca antes de hablar de mí. Tomaré medidas legales en consecuencia con esta información difamatoria”.

El comunicado de Claudia Bavel

Ante esta situación, Claudia Bavel emitió un comunicado a través de su representante, Yola Berrocal, en el que se retractaba de sus palabras y pedía disculpas ante los sucedido o cualquier malinterpretación.

Del mismo modo, Figo compartió el escrito a través de sus redes sociales con la intención de zanjar el asunto.

¿Qué opina Yola Berrocal?

El pasado martes, 4 de marzo, las cámaras de Europa Press localizaban a la joven modelo dando un paseo junto a su perro. Cuando esta fue preguntada acerca de su relación con el ex madridista, prefirió no hacer comentario y mantenerse en silencio, actitud que parece que también ha adoptado su representante, Yola Berrocal, que ha asegurado con “no, no hay demanda” ante los micrófonos de Europa Press. La ex componente de las chicas Sex Bomb dijo que “Luis Figo no emprenderá medida legales contra Claudia” y que esta “se encuentra tranquila”.

Por el momento, toca esperar y ver si el tiempo calma las aguas.