La reacción de Mar Flores a la participación de Terelu Campos en Supervivientes: "¿Lo conseguiremos?

Carlo Costanzia está viviendo uno de los momentos más felices e ilusionantes de su vida. Tres meses después de convertirse en padre de su primer hijo junto a Alejandra Rubio, Carlo Jr., y a punto de cumplir la condena por un delito de estafa agravada por la que estaba obligado a llevar una pulsera telemática y a dormir varios días a la semana en un centro de reinserción social, el actor está volcado en un nuevo proyecto.

Dispuesto a llevar una vida alejada del foco mediático, el hijo de Mar Flores ultima los preparativos para abrir su propia barbería en Madrid. Y precisamente a las puertas del local, en el que pasa gran parte del día supervisando que todo esté a la perfección para poder inaugurar su negocio cuanto antes, Carlo ha atendido a las cámaras de Europa Press y, además de hablarnos de esta nueva faceta profesional -dejando a un lado la música y la interpretación- se ha pronunciado por primera vez sobre el sorprendente fichaje de su 'suegra' Terelu Campos por 'Supervivientes 2025'.

¿Cuáles son las condiciones que ha puesto Terelu Campos para participar en Supervivientes 2025? / El Televisero

"Poco a poco, vamos rodando. Todavía no está con el nombre que tiene que tener y eso, por eso, bueno* Pero el día de la inauguración, cuando tenga todo listo porque me faltan cositas y hemos terminado la obra hace muy poquito, estaréis todos invitados, ¿vale? Y tomaremos champán y esas cositas, así que bien" ha comentado ilusionado, reconociendo que "tener un negocio y poder dedicarme a algo fuera de todo lo que son los focos es algo que siempre me ha gustado y mira, ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, pues poco a poco y Dios quiera que vaya muy bien. Tenemos salas de tatuaje y barbería, barbería y peluquería".

"Es una idea que tengo hace tiempo ya y al final la he podido materializar y, bueno, poco a poco. Ahora quiero que sea algo un poco más exclusivo, quiero dar un buen trato a los vecinos y tal y Dios quiera que podamos abrir el día de mañana más" ha explicado, aclarando que a pesar de que se ha dicho que tenía un socio, es el único dueño del negocio.

Como ha revelado con una sonrisa, Alejandra le apoya al 100% en este nuevo proyecto. "Además me ha echado una mano aquí con la obra y todo, así que muy bien". También su madre, que como nos ha contado "están todos muy contentos, muy contentos y a la expectactiva de ver que vaya un poco rodando".

La que no podrá estar presente en la inauguración del negocio es Terelu, sobre cuyo fichaje por 'Supervivientes' Carlo se ha mostrado muy sincero: "Muy bien, me parece estupendo. Estupendo, que al final es una experiencia que creo que es una super experiencia que puede enseñar muchísimo. Y oye, que vaya genial y que, yo qué sé, que gane, si tiene que ganar o que, bueno, pero que no lo pase mal, por favor, que no lo pase mal. O dentro de lo que cabe que no lo pase tan mal, que vuelva pronto".

Terelu Campos, nueva concursante de Supervivientes. / Telecinco

Reconociendo que cree que la presentadora no se tirará del helicóptero "porque se puede hacer daño con todos los temas de salud que ha tenido ella antes", Carlo ha preferido no desvelar si Alejandra está preocupada por su madre. "No sé, preguntarle a ella, entiendo que no. Entiendo que está muy tranquila y ya está" ha zanjado.

Quien no se ha pronunciado por el momento sobre la participación de Terelu Campos ha sid precisamente su 'consuegra' Mar Flores. La modelo ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que aparece compitiendo con su sobrina Laura Matamoros en un reto que se han propuesto. "Primera carrera juntas. Lo conseguiremos ?".

Una prueba que demuestra una vez el espectacular estado de salud en el que se encuentra la madre de Carlo Costanzia, de 55 años al correr casi al mismo nivel que la hija de Kiko Matamoros, que tiene 32.