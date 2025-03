Nuria Fergó habla sobre el diagnóstico de cáncer de su padre: "Nunca piensas que te puede tocar porque es una lotería"

Nuria Fergó ha anunciado a través de su perfil de Instagram la peor de las noticias: le han diagnosticado cáncer a su padre, uno de los pilares fundamentales de su vida. A través de un storie, la cantante ha comunicado a sus seguidores la triste noticia y cómo están afrontando la familia este bache en el camino.

"Nunca piensas que te puede tocar porque es una lotería. Le tocó a mi padre. Cáncer. La familia junta, a su lado para darle todo el amor y disfrutar de él todo lo que se pueda", escribía la artista con una fotografía en una habitación de hospital.

A pesar de estar viviendo una de las etapas más especiales de su vida al haber encontrado de nuevo el amor con Juan Pablo Lauro, la artista se vuelve a enfrentar a un nuevo varapalo de salud en su familia.

Hace unos meses, su pareja ingresaba en el hospital y permanecía quince días en la UCI debido a una neumonía provocada por la bacteria neumococo. Días complicados en los que estuvo a su lado, demostrando el gran amor que siente hacia él.

Ahora, la artista vuelve a pisar el hospital, pero esta vez por su padre y ya ha desvelado que la familia está más unida que nunca para apoyar en esta triste realidad al cabeza de familia.

Publicación de Nuria Fergó hablando sobre el cáncer de su padre / IG

Manu Tenorio rompe su silencio tras la polémica "cobra" a Nuria Fergó

Sorprendente reacción de Manu Tenorio al encontrarse en el photocall de los premios Aevea este miércoles en Madrid a Nuria Fergó, cuando a pesar de la presencia de cámaras grabando el momento el andaluz ha ignorado completamente a su compañera en 'Operación Triunfo', pasando de largo por delante de ella sin ni siquiera mirarla mientras la artista se quedaba alucinada y con la mano suspendida en el aire para decirle 'hola' sin éxito.

Los triunfitos, que se conocieron en la primera edición del talent musical en 2002 y vivieron un breve pero mediático idilio mientras convivían en la academia más famosa de la pequeña pantalla junto a David Bisbal, Chenoa, David Bustamante, o Rosa López entre otros, siempre han presumido de tener una maravillosa relación y de haber mantenido su amistad dos décadas después de su paso por 'OT'. De ahí que haya llamado especialmente la atención que Manu haya hecho este desplante público a Fergó, incapaz de disimular su sorpresa al hacer el amago de saludar a su compañero y ver que este la ignoraba como si fuese invisible.

Quién sabe si no la vio, puesto que no era el día del cantante, que más serio que nunca ha esquivado las preguntas de la prensa y no ha querido hacer ninguna declaración después de que hace días varios medios de comunicación asegurasen que se dedica a escribir por redes sociales a mujeres con pareja, a pesar de que él está felizmente casado con Silvia Casas desde 2008.