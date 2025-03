Michelle Jenner le regala una mierda con ruedas a Broncano: “Es de los regalos más guapos que han traído”

Podría parecer un regalo de mierda (nunca mejor dicho), pero los gustos de Broncano con los presentes que le llevan sus invitados son casi tan peculiares como sus entrevistas. La actriz Michelle Jenner visitó el plató de La Revuelta y le regaló a su presentador una mierda teledirigida con ruedas. Así, como suena.

Y la reacción de Broncano sorprendería de otros, pero no en él: “Es de los regalos más guapos que han traído aquí en mucho tiempo”. “En serio”, respondió la invitada, “pues lo he comprado esta mañana en la estación de tren de Sevilla. No tenía regalo, estaba muy preocupada y he dicho: ‘Esto le pega’”, confesó.

El cómico ya estaba entusiasmado con su regalo, pero su felicidad fue a más al descubrir que la caca tenía un botón con el que se tiraba pedos. ¡Qué más se puede pedir!

¿Cómo conoció Michelle Jenner a Mario Casas?

Michelle Jenner acudió a La Revuelta para presentar su última película, El secreto del orfebre, en la que ha vuelto a trabajar con Mario Casas, reencontrándose 20 años después de haber coincidido en Los hombres de Paco. Pero no fue en la serie donde se conocieron, tal y como reveló en su entrevista, y recuerdan en RTVE.

La actriz ha explicado que coincidieron haciendo castings publicitarios a lo largo de su infancia en Barcelona. Algo de lo que no fueron conscientes hasta que, revisando fotos antiguas, la actriz vio que su compañero de reparto aparecía ya en una instantánea capturada durante la preparación de un anuncio de chicles.

La familia de artistas de Jenner

En la web del programa, destacan que Michelle Jenner –nacida en Barcelona en 1986– es de ascendencia inglesa por parte de padre y francesa de madre. Es hija de Martine Husson, actriz y bailarina de music-hall, y de Miguel Ángel Jenner, actor de doblaje que ha puesto voz en castellano a Samuel L. Jackson o Jean Reno, entre muchos otros. Y también su hermano, David Jenner, se ha dedicado a la interpretación y fue el protagonista de la serie de RTVE Águila Roja.

Prácticamente desde que era un bebé, añaden, “comenzó a aparecer en diversos anuncios y siendo solo una niña hizo sus primeros trabajos como actriz de doblaje. No había cumplido aún los 10 años cuando puso voz en castellano a Hannah, la hermana de Sid en Toy Story (1995). Después sería la dobladora de Giosuè, el hijo de Guido, protagonista de La vida es bella (1997) y daría voz también a Hermione Granger en las cuatro primeras películas de la saga Harry Potter.