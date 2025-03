Ya conocemos cómo han acabado las parejas tras su paso por La isla de las tentaciones. La pasada madrugada, se emitía el último programa de la octava edición en el que hemos sabido sí realmente Anita y Montoya se fueron juntos o no, y si superaron la tentación o sucumbieron a ella.

¿Qué había pasado entre Anita y Montoya?

No es un secreto, que desde que Manuel entró, Anita solo tenía ojos para él. La atracción y conexión no tardó en dar sus frutos, y la joven catalana sucumbió a la tentación dándose un apasionado beso en el jacuzzi de Villa Montaña. De este modo, según iban pasando los días, los momentos cómplices y apasionados iban en aumento, hasta que Anita y Manuel tuvieron numerosos encuentros tórridos.

Manuel rechaza irse con Anita de ‘La isla de las tentaciones’ / Cuatro

Por otro lado, Montoya fue a República Dominicana a demostrar a su novia que él era fiel y estaba enamorado realmente de ella. Para su disgusto, las imágenes que iba viendo según iban pasando los días, le desilusionaron cada vez más. Sin embargo, también cayó en la tentación y compartió varios besos con su tentación, Gabriela.

La hoguera final

A lo largo de la fogata, Montoya y Anita visionaron las imágenes de sus experiencias en la República Dominicana. Reproches, burlas, malas palabras y gritos caracterizaron la hoguera del andaluz y la catalana, obligando a la conductora del programa, Sandra Barneda, a intervenir.

De este modo, Montoya decidió que no quería continuar con Anita y rompió allí con ella, mientra que la concursante prefirió esperar a que Manuel entrara y confesarle sus verdaderos sentimientos.

“Quiero abandonar solo”

Asimismo, Manuel entraba a la hoguera final, donde le esperaba Anita, y le confesaba a Sandra Barneda sus intenciones: “Voy a abandonar La isla de las tentaciones solo, Sandra" añadiendo que “no quiero ilusionar a nadie ni jugar con el corazón de nadie”. El joven gaditano no quiso olvidarse de los buenos momentos vividos con la catalana y quiso resaltar que gracias a ella “había recuperado la ilusión por buscar una pareja” prometiéndo que “iba ir a Barcelona a verla, pero que en ese momento quería abandonar solo”.

Anita muy sorprendida y afectada por la decisión de Manuel, rompía a llorar: “lo quiero seguir conociendo fuera” añadiendo que “no era un adiós, sino un hasta pronto”. Tras esto, Anita hacía una reflexión de su paso por La isla de las tentaciones: "Estoy mal. Cuando vine aquí, para nada había pensado que iba a pasar todo esto. He conocido una persona que me ha gustado y he hecho lo que he sentido en todo momento. Al final, lo único que he aprendido es que soy una mujer segura de mí misma, que me quiero muchísimo, con muchísimos valores y sé quién soy y lo que valgo. No necesito a nadie para ser feliz".