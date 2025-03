La pasada madrugada, Mediaset cerraba la tercera temporada de Gh Dúo 3. La edición no ha conseguido remontar las audiencias, y ha pasado sin pena ni gloria entre la mayoría de los espectadores. Sin embargo, el próximo jueves, 6 de marzo, tendrá lugar el gran estreno de la temporada: Supervivientes 2025, con el que Telecinco pretende recuperar el público que tuvo antaño.

¿Se ha reconciliado Aramís Fuster con Mediaset? / telecinco

Asimismo, con el objetivo de “inyectar energía a los candidatos” la organización del programa de Cuarzo Producciones decidió convocar a “viejas glorias” o antiguos concursantes. Una de ellas fue Aramís Fuster, que con sus características plumas roja y desparpajo, entró en directo en la casa de la Sierra de Guadalix: “Soy Aramís Fuster, vuestra bruja particular, ¿algún problema?” comentó a los concursantes que se encontraban en el salón de la casa de Gh Dúo 3, añadiendo que "no puedo desear suerte a uno, sino que os deseo suerte a todos. Os veo en televisión y pienso: ¡Ay, si yo estuviera ahí! A quién me camelaba yo...”.

La pitonisa catalana deseó mucha suerte a los cuatro finalistas (Óscar, Maica, Marieta y Sergio), enviándoles a todos ánimos y pidiendo que “cayesen los votos en todos los idiomas posibles”. Además de Aramís, fueron muchos los rostros conocidos que quisieron apoyar a los concursantes en la recta final del programa, entre ellos Karina, Carmen Alcayde o Lucía Sánchez (ganadora de la edición anterior).

La entrada en directo de Fuster no significa una reconciliación inmediata entre Mediaset y ella, pero si una tregua, que es mucho más de lo que algunos pueden pedir.