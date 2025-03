La plataforma de streaming Netflix estrenaba el pasado mes de febrero una serie que se colocaba automáticamente en el Top 10 de series más vistas de la plataforma. Se trata de Una nueva jugada (o Running Point, en inglés), una serie que nos cuenta la historia real (ficcionada) de la presidenta del equipo de baloncesto de Los Ángeles Lakers y su lucha como mujer en un mundo de hombres.

‘Una nueva jugada’: la historia de la presidenta del quipo de baloncesto de los Lakers / Netflix

¿Qué significa Running Point?

El nombre que da título a la serie no ha sido elegido al azar, ya que este se refiere a una jugada que hace referencia a la “infracción de pasos” que se produce cuando un jugador no tiene la pelota o no está en posesión de ella y se desplaza a lo largo de la pista. Este tipo de infracciones son sancionadas por el juez con el saque de banda del equipo contrario.

Running Point (2025): una comedia deportiva sobre el liderazgo femenino

La trama gira en torno a la familia de los Gordon, y está narrada por la hermana pequeña Isla que, por ser mujer, siempre la han relegado o apartado de las decisiones importantes, dándoles cargos o funciones en la empresa que suelen pertenecer y ser asignadas a mujeres.

Asimismo, Isla es una mujer con visión y astuta, que comprende perfectamente el baloncesto, deporte que ama y sabe ver las jugadas fuera y dentro del campo con anticipación.

Tras a muerte de su padre, Isla, y sus tres hermanos (Cam, Ness y Sandy) se quedan a cargo de la empresa: Cam como presidente, Ness como director ejecutivo, Sandy como jefe de cuentas e Isla como la presidenta de la obra social del equipo de baloncesto. Sin embargo, todo da un giro cuando Cam sufre un accidente automovilístico y se ve obligado a ingresar en un centro de rehabilitación. Este decide que la más preparada y cualificada para el puesto es su hermana Isla, por lo que ella asumirá el cargo de presidenta.

A lo largo de la ficción veremos como la pequeña de los Gordon tiene que enfrentarse a un mundo lleno hecho con reglas de hombres y para hombres. Con la ayuda de su amiga y jefa de personal, Ali, irá sorteando todas las pruebas y complicaciones en las que se ve envuelta por ser mujer, y como dudan y la cuestionan continuamente.

¿Qué representa Running Point (2025)?

Esta ficción es solo la versión “modernizada” de series como Dallas y Dinastía, que probaron suerte con el remake y nunca lo consiguieron. La serie tiene un tono sarcástico, chispeante y crítico sobre el mundo del deporte y los roles que se juegan en él, la validación, esfuerzo y sacrificio que se representa ser mujer en un mundo de hombres. La serie tiene 10 episodios de 30 minutos de duración cada uno.

¿Quién es Jeanie Buss?

Jeanie Buss es la presidenta y heredera del mayor legado conseguido por el equipo de Los Ángeles Lakers durante 1990 y 2000, periodo en el que su padre se encontraba en la presidencia. Tras el fallecimiento de su padre, Jeanie tomo las riendas del equipo de baloncesto y su gestión lo llevó a la gloria.