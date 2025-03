'Ni que fuéramos Shhh' desvela los detalles de las series sobre Isabel Pantoja: "Algo de lo que nunca ha hablado"

En las últimas semanas, el apellido Pantoja ha vuelto a llenar titulares como hacía muchos años que no ocurría. Sin embargo, no ha sido por la portadora más famosa y veterana del apellido, sino por su sobrina. Desde la hospitalización de la pequeña Alma por unos hechos que aún están por esclarecer, Anabel Pantoja y su pareja han estado en el candelero de manera casi continua. Es con el inicio del mes de marzo con el que la fama regresa a su tía Isabel Pantoja, que a no mucho tardar estrenará dos serie sobre su vida, donde se hablará de varios temas escabrosos.

Según ha trascendido durante la mañana de este miércoles, 5 de marzo, el acuerdo al que ha llegado Isabel Panoja con Mediacrest Entertainment contempla la puesta en marcha de dos series en los que se tratarán múltiples aspectos de su carrera musical y de su vida privada. Una de ellas tendría carácter documental, mientras que la otra lo contaría en forma de ficción. Como no podía ser de otra manera, 'Ni que fuéramos Shhh' ha hablado largo y tendido sobre estos asuntos en su último programa, con opiniones dispares acerca del posible éxito de estas producciones.

Una de las que más claro ha hablado sobre ello ha sido la guionista de televisión Diana Aller, que ha hecho una pequeña aparición en el programa. Pese a que reconoce que "es posible que Isabel Pantoja se abra en ciertos temas", no confía mucho en el éxito de este formato y cree que "va a ser un bluff porque va a ser una historia complaciente y fácil". Asimismo, la comunicadora ha asegurado que "Isabel Pantoja no da puntada sin hilo" y que generará un interés inmediato "porque hablará sobre su estancia en la cárcel, algo de lo que nunca ha hablado abiertamente".

Desprecio

En el caso de Kiko Hernández, ha querido poner el foco también el "las leches que va a repartir" a múltiples programas de prensa rosa. Según el colaborador habitual de 'Ni que fuéramos Shhh', la cantante va a señalar "a todos" los que en su día hablaron sobre ella "y no va a dejar ni a uno" sin mencionar. La que no lo tiene tan claro es María Patiño, que asegura que "ella es mucho de despreciar a la gente, porque (hablar de ellos) es darle importancia". Sea como fuere, la vida y obra de 'La tonadillera' saltarán de nuevo a la pequeña pantalla, tras la difusión de 'Mi gitana' hace ya más de una década.