El pasado 28 de febrero, la cantante Aitana estreno su documental autobiográfico Metamorfosis en la plataforma de streaming de Netflix. A lo largo de la docu-serie descubrimos distintas facetas de las cantantes, así como el proceso de creación de su nuevo disco o como se enfrentó a la cancelación de los conciertos programados en el Estadio Santiago Bernabéu y la crisis de imagen que sufrió debido a esto.

¿Por qué despidió Aitana a su manager? / Netflix

La joven se embarcó en viaje de autodescubrimiento en el que mostró sus partes más personales y vulnerables, además de la depresión a la que ha estado expuesta y la importancia de la salud mental. De hecho, la joven padece depresión, tema del que no ha dudado en hablar públicamente con el objetivo de darle mayor visibilidad.

“Totalmente desprevenida”

Sin embargo, poco antes del estreno de la serie una de las noticias que más sorprendió fue le despido de su manager y persona de confianza, Nuria Andreu. Esta confesó al portal digital de LOOK, que “el despido la pilló totalmente desprevenida” añadiendo que “todo había sucedido de manera repentina” y recalcando “que los resultados del trabajo duro, están ahí”.

Andreu desveló que el pasado lunes 24 de febrero fue su último día de trabajo y formando parte del equipo de Aitana Ocaña: "No puedo hablar mucho, pero el lunes fue mi último día trabajando con Aitana" comentó al portal digital de LOOK.

¿Qué sucedió entre ellas?

Fue gracias a la creadora de contenido Juls Elías que uso el podcast de MtMad, En todas las salsas, para desvelar lo qué realmente sucedió entre las dos jóvenes: “hubo una discusión muy fuerte entre el padre de Aitana (Cosme Ocaña) y Nuria” comentó la influencer, añadiendo que “fue uno de los motivos por los que dijo hasta aquí, ya no podían trabajar más juntos, no se entendían". Además, quiso dejar claro y enfatizar que “no es que se separen sus caminos, es que Aitana despidió a Nuria”.

No obstante, hay muchos que no se dan por sorprendidos, ya que la tensión entre las dos ex amigas eran más que evidente a lo largo del documental.