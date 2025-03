Este mes de marzo, la casa real británica se expone a una nueva polémica. La actriz estadounidense y duquesa de Sussex, Meghan Markle, protagonizará la nueva serie de Netflix, With Love, en la que intentará demostrar que es la perfecta anfitriona.

¿Polémica antes del estreno?

La sinopsis de la ficción lo deja claro en la descripción: “la inspiradora serie que reinventa el género de la programación de estilo de vida”. Sin embargo, las críticas y las opiniones contrarias no han tardado en llegar, tildando a la serie de incentivar y mostrar un estilo y nivel de vida que no es real e incluso fomentar movimientos como el tradwife (esposa tradicional o ama de casa tradicional).

‘With Love’ la nueva serie de Meghan Markle producida por Netflix / Netflix

Pero, ¿qué significa realmente este término? Según el diccionario este concepto hace referencia a “una mujer que cree en los matrimonios tradicionales y los roles de sexo y los practica” añadiendo que “algunas se centran exclusivamente en satisfacer las necesidades de su familia en el hogar”.

De este modo, acusan a Megan de “utilizar estos trucos y consejos favoritos para cocinar, hacer jardinería, hacer manualidades y más como excusa para fomentar este movimiento”. La duquesa de Sussex los imparte desde su lujosa y fabulosa casa en California, en la que ha dejado entrar las cámaras de grabación de la plataforma de streaming americana.

¿Más polémicas?

De hecho, no es la única polémica en a que se ha visto envuelta Markle en las últimas semanas: no podrá comercializar con su marca de ropa As ever (la cual sufrió un rebranding el pasado año y era conocida como America Riviera Orchard). Esto se debe a que el nombre de la marca coincidía con otra empresa que ya se dedicaba a la venta de textiles, según informaba el medio británico de Daily Mail. Además, el periódico inglés añadía “que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) también habría rechazado el nombre As Ever para la empresa” ya que “las marcas son idénticas en sonido y prácticamente idénticas en apariencia y, por lo tanto, son confusamente similares a los efectos de determinar la probabilidad de confusión”.

¿Dónde ver With Love (2025)?

La serie se estrena hoy, 4 de marzo, en Netflix y contará con 8 episodios de una duración cada una de 30 minutos.