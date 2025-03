La pasada madrugada, conocíamos la decisión final de Ávaro y Alba concursantes de La isla de las tentaciones. ¿Se irían juntos o las pruebas del amor les habrían superado y tomarían caminos separados? El formato de la productora Cuarzo Producciones ha decidido dividir las hogueras en dos programas, en las parejas se reencontrarán tras estar separados algo menos de uno mes.

¿Superaron Álvaro y Alba las “pruebas de amor” de ‘La isla de las tentaciones’? / Telecinco

Infidelidades y mentiras

Las últimas semanas en la República Dominicana han estado marcadas por las mentiras y las infidelidades de los participantes y los tentadores de La isla de las tentaciones. La pareja de Álvaro y Alba se han “puesto a prueba” durante este tiempo, enfrentándose anoche a su hoguera final.

El primero en cruzar el límite fue Álvaro que, tras compartir besos con Erika, acabó por invitarla a su habitación. Por el otro lado, Alba compartió besos con Borja, pero no llegaron a más. Tras entrar a la hoguera, visionaban imágenes de ambas infidelidades y acababan entre reproches. Sin embargo, Sandra Barneda se mostró tajante: "La hoguera final ha terminado para vosotros. Habéis tenido tiempo para daros explicaciones y ver como cada uno ha vivido esta experiencia. Los dos habéis caído en la tentación, pero llega el momento de responder a la gran pregunta anunciaba la presentadora.

¿Cómo abandonaron la isla?

La conductora del espacio de Cuatro anunció la temida pregunta: "¿Cómo quieres abandonar La isla de las tentaciones?" refiriéndose a Álvaro. Este se mostró muy emocionado diciendo que “se sentía decepcionado consigo mismo y con Alba, su pareja, también” pero que “su corazón estaba lleno de amor por ella y que su padre le enseñó a luchar”, dejando entrever su intención de irse del reality con a joven.

Lamentablemente, Alba comentó que “sentía romperle el corazón, pero que sentía que debía irse sola para sanarse a si misma" añadiendo que "ha sido muy duro para mí estar aquí, no me ha salido ser yo y no he podido disfrutar bien la experiencia porque me sentía mal. La verdad es que a mí me gustaría irme sola, me duele mucho porque yo sé que también he hecho las cosas mal, pero con lo que he visto en la segunda hoguera de él, sé que no podría perdonarle y confiar más en él".

Sin por evitarlo, la joven rompía a llorar mostrando su dolor por la situación: "Eso es lo que más siento ahora mismo, aparte de mucha pena porque yo quería todo contigo y no me esperaba que fueses a hacer todo eso tan rápido, sinceramente". Álvaro aceptó la situación y no pudo más que responderle que “merecía ser feliz”.