Los piropos de David Broncano y Grison a Zamora en 'La Revuelta': "No hay zamorano malo"

'La Revuelta' tuvo destacados protagonistas en el programa de este lunes por la noche: el futbolista Marcelo, la cantante Zahara, Pantomima Full, Jorge Ponce y un zamorano, llamado Chuchi, natural de Bercianos de Aliste.

El público eligió a este alistano para sentarse en el bidé y hablar de sus tomates y de Zamora. Una tesitura que dio pie a hablar de la ciudad y provincia. En este sentido, David Broncano reconoció haber estado hace poco en Zamora, una ciudad "bonita" de la "España interior" con "buena gente". "No hay zamorano malo", añadía Grison. Una teoría que era ratificada por Broncano, quien reconocía que todos sus conocidos de Zamora eran buena gente.

Chuchi mandó un saludo a Zamora, a la Sierra de la Culebra y en especial a Bercianos de Aliste.

Zascas sobre tomates y guanteras

Además de haber escrito un libro, Chuchi se dedica a cultivar tomates, que aún no ha empezado a plantar. "Esperamos un poco hasta mayo", respondía a Grison, quien le insinuaba que ya era tarde para plantarlos. "En el semillero sí, pero en la tierra todavía no", apuntaba. En este punto, Broncano intervenía para recriminar a Grison sus "lecciones" sobre tomates a una persona que se dedica a cultivarlos.

"Yo no te explico cómo poner cosas en la guantera", le espetaba el zamorano provocando las risas y aplausos del público. "Churchill, que se te nota en la mirada que tú también llevas algo en la guantera, cabrón", azuzaba Grison. Ante esta acusación, el alistano se defendía asegurando que solo había bebido dos botellas de vino entre cuatro amigos durante la comida antes de acudir como espectadores al programa.

¿Quién es Chuchi, alias Anacleto Panceto?

Jesús Pérez Caballero, más conocido como Chuchi, no solo es el zamorano que anoche visitó 'La Revuelta', sino que es la persona que se esconde tras la popular cuenta de Twitter Anacleto Panceto (@xuxipc), seguida por más de 200.000 personas. Nació en 1976 en Bercianos de Aliste y desde pequeño, fue un lector compulsivo y un adicto a la actualidad, la misma que analizaba con humor en la red social Twitter, ahora X.

En 2018, concedía una entrevista a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en la que hablaba sobre política, actualidad y humor. "El programa de Vox se basa en no sonarse los mocos con la bandera", expresaba. "La gente se toma la política como los equipos de fútbol; la izquierda siempre ha estado dividida y ahora se preocupa más por tonterías que por frenar el avance de la ultraderecha". Puedes volver a leer la entrevista, aquí.

El libro de Anacleto Panceto

Más tarde, Anacleto Panceto y Protestona publicaban el "Diccionario de la política española" con la editorial Penguin Random. En este glosario, los dos populares tuiteros describían de forma "voraz, cómica, informativa e irónica" la política española, con entradas como "Aprovechategui", "casta" y "coletas". Con la A, alcalde: "Cargo público elegido por el vecino que es el que quiere que sea el vecino el alcalde. Es cosa demostrada que cuando peor mejor el alcalde es elegido por el vecino el suyo beneficio económico suele mejorar de forma considerable".

En 2019, Anacleto Panceto comentaba que en las estanterías de su habitación había más de cuatrocientos libros de autores tan dispares como Platón o Sócrates, pasando por Stephen King o Miquel de Palol hasta llegar a Stephenie Meyer. Confeso enamorado de la poesía y el verso, recordaba que todo comenzó con el bibliobús. "Creo que mi pasión por la lectura comenzó a los seis años. El bibliobús empezó a venir a San Vicente cada mes, nos acercábamos desde Bercianos y un día me quise llevar a casa "El pequeño vampiro". El bibliotecario me dijo que no era para mi edad y me hizo leer dos páginas en voz alta. A partir de ahí empezó a dejar que me llevara los libros que quisiera".