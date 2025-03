La pasada madrugada, el programa de Mediaset, La isla de las tentaciones, emitía la primera parte de las hogueras finales. La experiencia llega a su fin, y los participantes del reality deben de tomar una decisión: seguir con su relación o abandonar solos la isla.

El formato de la productora Cuarzo Producciones ha decidido dividir las hogueras en dos programas, en las parejas se reencontrarán tras estar separados algo menos de uno mes. Los primeros han sido Eros y Bayan, una de las parejas más polémicas de la edición, que acudía para solucionar los problemas de infidelidad y mentiras que los habían acompañado durante los cuatro años que llevaban juntos.

La decisión final ha dejado sin palabras a los seguidores del reality de Cuatro / Telecinco

¿”Una conexión especial”?

Asimismo, la hoguera comenzaba con unas imágenes en las que podíamos ver como Bayan había cruzado los límites con Torres, su tentador, y algaba “sentir una conexión especial que no había sentido antes” a lo que Eros se mostraba muy molesto y respondía tajante: “No sé como no se te cae la cara de vergüenza”.

¿Qué pasó en la hoguera final de Eros y Bayan en ‘La isla de las tentaciones’? / Telecinco

Sin embargo, Eros, pese a intentar conocer a Erika, su tentadora, no consiguió, conectar con ella que al final acabó con Álvaro, con quién si mantuvo un tórrido encuentro. Pese a esto, fue con la tentadora Claudia con quién sí sobrepasó los límites, y mantuvo más allá de unos besos.

“Me he dado cuenta de que…”

Los ataques, recriminaciones y comentarios negativos de uno hacían el otro han sido una constante, viéndose San Barnena no solo a mediar, sino a cortar en varias ocasiones la conversación que ambos mantenían: "Por los cuatro años que lleváis juntos, necesito que dejéis de lado los reproches y, ahora sí, habléis desde el corazón. Ha llegado el momento de responder a la gran pregunta" apuntaba la presentadora.

Bayan, muy emocionaba, fue la primera en pronunciarse: "Me he dado cuenta de que siempre tengo que ponerme a mí misma, ante todo. Esta experiencia no ha sido tan dura para mí porque he tenido un gran apoyo que siempre me ha dado más vida. Yo me quiero ir de aquí con Torres" dejando a Eros sin palabras, que añadía sorprendido que “era lo último que se esperaba de su pareja”.

De esto modo, Eros ha comentado que “se va solo, ya que se tiene que encontrar a sí mismo” añadiendo que “sí estas bien contigo mismo, estás bien con la otra persona”. Barneda le animaba diciéndole que “todas las rupturas son dolorosas, pero son para bien (de ambos)”.

La ya ex pareja se despedía con un abrazo y muy emocionados, en el que ambos se quedaban con lo buen tiempo compartido y el amor y respeto que se habían tenido.