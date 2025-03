En las últimas horas, la joven actriz y presentadora albanesa Eva Murati ha hecho estallar las redes sociales a nivel mundial. La periodista ha utilizado sus plataformas para contar su caso de acoso sexista y concienciar de lo expuestas que están las mujeres en ciertas situaciones, sin recibir ningún tipo de ayuda o apoyo.

Con una trayectoria más que asentada en Albania, Munrati comenzó su trayectoria profesional a los 15 años participando en numerosos comerciales y anuncios publicitarios, cuando en 2013 participó en la película The Outlaws cuando su carrera se disparó. El ascenso fue meteórico, participando en producciones You can call me John y Police per koke o series como The square of power y Skanderbeg.

Escándalo en la ‘Champions League’: una presentadora denuncia acoso sexista en las redes sociales / Instagram

Asimismo, en los últimos años la presentadora albanesa comenzó su carrera dentro del mundo del deporte, formando parte de una de las grandes apuestas de la televisión albanesa en la Champions League. Lamentablemente, la joven presentadora se ha visto obligada a utilizar las redes sociales para denunciar la situación de acoso sexista que ha vivido y padece desde que comenzó su carrera.

Escándalo en la ‘Champions League’: una presentadora denuncia acoso sexista en las redes sociales / OkDiario

"Empecé a trabajar en televisión a los 17 años. Fui acosada por haters en redes sociales. Desafortunadamente, a diferencia de las figuras públicas masculinas, las mujeres son intimidadas por cosas triviales como la forma en la que se maquillaron, su peinado, la vestimenta que eligieron y otras cosas que no tienen nada que ver con su trabajo profesional" relata en el vídeo.

Este es el mensaje que se puede leer a lo largo del vídeo, y es que el caso de Eva Murati no es el único y pone en el foco el acoso al que se ven sometidas las mujeres que se encuentran en el ojo público. De hecho, el 66% de las mujeres periodistas han sido víctimas de acoso en las redes sociales por motivos de género, según informan los datos recogidos por la Federación Internacional de Periodistas.

El caso de Murati detaca la cantidad de periodistas mujeres que han denunciado este tipo de trato que reciben no solo por fans, sino por propios compañeros de profesión. El objetivo es promover y lograr un entorno más seguro en el que el género y sexo no importe y realmente el trabajo sea lo que brille.