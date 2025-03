La pasada semana, el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, se convertía en el quinto expulsado de la tercera edición de Gh Dúo. Allí conoció a María ‘La Jerezana’, con la que ha comenzado una relación en la casa de la Sierra de Guadalix y que, por el momento, fuera se mantiene.

¿Cómo se encuentran José María Almoguera y María ‘La Jerezana’? / Europa Press

Tras su expulsión, ya han pasado su primera noche y amanecer juntos fuera del reality y de las cámaras. Ambos han aprovechado la jornada juntos, en la que han realizado algunas gestiones en la capital madrileña y, también, han podido disfrutar de la gastronomía española.

Asimismo, el nieto de María Teresa Campos ha disfrutado del tiempo en familia, y ha podido estar con el hijo que mantiene con su ex pareja y ex mujer, Paola. El joven ha sido pillado por las cámaras de Europa Press, en las que ha comentado que “van poco a poco ya que si relación en muy incipiente”. Además, le han preguntado por la reconciliación con su madre, ya que estos se distanciaron debido a ciertos comentarios que realizó la hermana de Terelu Campos sobre su nieto e hijo, provocando que este se molestara: “Tenía ganas de poder abrazarla y de ver si eso queda solucionado y queda en el pasado” comentaba muy emocionado, añadiendo que “por el momento no ha quedado con su madre, ya que las cosas se deben hacer con tranquilidad y no precipitarse”.

¿Cómo se encuentra la relación con su ex mujer, Paola?

Desde Europa Press también aprovecharon la ocasión para preguntarle como se encuentra a relación con Paola, su ex mujer, ya que esta se encuentra ilusionada con un nuevo amor. El nieto de María Teresa Campos fue escueto: “bien como siempre”, alegrándose de que estuviera de nuevo enamorada y comenzando una relación.