Belén Esteban abandona 'Ni que fuéramos Shhh' después de una fuerte discusión con otro colaborador

Una puede cambiar de estilo de vida, pero lo que no cambiará (casi) nunca es el carácter de cada persona. Y cuando se habla de alguien tan temperamental como Belén Esteban, decir que todo sigue igual es confirmar que el nervio y el mal genio pueden aparecer de repente. Eso es lo que ha ocurrido este martes en 'Ni que fuéramos Shhh', programa que la 'Princesa del pueblo' ha abandonado de manera fulminante después de una fuerte discusión en plató debido a una pregunta que le ha hecho rememorar los momentos más difíciles de su pasadado amoroso.

Todo estaba tranquilo en el estudio de Canal Quickie antes de que la paciencia de Belén Esteban llegara a un límite. Pese a que se trataba un tema candente para ella como es el último comunicado de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, la colaboradora parecía hacer oídos sordos al tema. Hasta que ha sido interpelada directamente por Gonzalo Vázquez. "¿Te parece bien?", le preguntaba el argentino, quizá poco conocedor de los entresijos de la relación entre el torero y su compañera. Con cara de pocos amigos, la respuesta de Belén Esteban era aún más contundente: "¿Y a mí que me preguntas?"

Después de decirle a Gonzalo Vázquez que no siguiera hablando del tema, la colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' se ha quitado todos los artilugios del micrófono y ha abandonado tanto el plató como las instalaciones. "La he llamado cuando se iba y ni siquiera me ha mirado", aseguraba su amiga María Patiño, confirmando que había cogido un taxi. Por suerte para todos los implicados, Belén Esteban ha tardado poco más de una hora en regresar al estudio de Canal Quickie, dejando un nuevo momento memorable con las disculpas mutuas entre ella y Gonzalo.

Biopic de su vida

En los últimos meses, se ha hablado mucho del futuro 'biopic' que prepara la Princesa del Pueblo. Desde que esta lo confirmara en su programa de TEN, 'Ni que fuéramos shhh', son muchos los que se han aventurado a dar alguna pincelada, pese no haber nada confirmado. Según confirmaba Belén Esteban en el espacio del Canal Quickie, “no quiere que sea una serie larga” y mucho menos “quiere censurar nada de lo que haya sucedido a lo largo de su vida”. Por el momento, lo que sabemos es que la ficción contará con varias temporadas y que comenzará en la niñez de la madrileña, prestando especial hincapié en su adolescencia, para llevarnos por etapas como su romance con Jesulín de Ubrique.