Ortega Cano emite un comunicado de urgencia por lo ocurrido con el hijo de Ana María Aldón: "Es un poco duro"

El debut hace varias semanas del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón, José María, como novillero a los 12 años, ha desatado un auténtico revuelo por la posibilidad de que a su corta edad siguiese los pasos de su padre como torero.

"Lo primero es que tanto su madre como yo no queremos que sea un personaje público. Es muy joven, solo tiene 12 años, y no esperábamos que iba a acaparar tantos titulares por debutar como novillero ha reconocido el viudo de Rocío Jurado en declaraciones a la revista '¡Hola!, revelando que por el momento el pequeño está centrado en sus estudios y esto es solo una pincelada". "Lo que tenga que venir pues ya se verá, es muy pronto para decidirlo ha asegurado con cautela, confesando que si su hijo quisiese dedicarse al mundo del toro él le apoyaría incondicionalmente.

Ortega Cano y Ana María Aldón / Cedida

Consciente de la polémica que se ha creado en torno al debut de José María como novillero debido a su corta edad, Ortega Cano ha aclarado que su hijo no va a ser torero (por lo menos por ahora): "Dios dira, ha sido una pequeña cosa que ha hecho pero no hay nada para para decir que va a ser torero". "Él tiene muchas habilidades, para tocar la música, para jugar al fútbol es un portento ha presumido con orgullo, revelando que a pesar de que su vida ha sido el toreo ver a su hijo "a estas alturas" frente a un toro "es un poco duro para él.

De esta manera Ortega Cano no quiere que se hable mucho del tema, que los medios le den bola al hecho de que su hijo haya dado este paso: "Son conscientes de que ha causado revuelo y expectación". Lo que se desconoce, por el momento, es lo que piensa Ana María Aldón al respecto, aunque algunas de las colaboradoras, que la conocen, opinan que no sería algo que le hiciera mucha gracia.

El inesperado mensaje con el que Ana María Aldón ha reaparecido en Instagram: "Siento comunicar que..." / Telecinco

Contundente mensaje

Ana María Aldón no parece tener muchas ganas de volver a la primera línea televisiva. Desde hace casi un año, la que fuera mujer de José Ortega Cano decidía apartar su carrera televisiva y centrarse en su faceta de diseñadora. Sin embargo, otro de los frentes abiertos sobre los que no ha vuelto a soltar prenda es sobre su futura boda con su novio Eladio. A pesar de tener claro que quería pasar por el altar en este año, parece que el enlace no tiene aún ni fecha de celebración ni ningún preparativo en marcha. De hecho, la exsuperviviente no se ha vuelto a pronunciar sobre nada relacionado con este tema. Ana María Aldón presume de nueva faceta a través de redes sociales, donde deja claro que lo suyo es la moda y que, frente a la televisión, se ha convertido en su plan B. Y es que la colaboradora estudió diseño y ahora vende ropa a través de su web y protagoniza divertidos vídeos y directos en Instagram. Pero ¿De dónde obtiene su ropa? ¿Qué margen de beneficios tiene?

Cada día, Ana María nos muestra prendas con mucho brillos, llenos de color y de todo tipo de diseños, muchos inspirados en otros muy conocidos. Sus ventas son a través de su web y, en algunas ocasiones, los precios no son muy asequibles y es que ella misma decía llevar un vestido con perforaciones de 109 euros.

Parece que Ana María ha encontrado aquí su plan B pero ¿De dónde procede la ropa? El equipo de investigación de 'Así es la vida' ha descubierto que la colaboradora compra sus prendas en el polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada, el que es el mayor centro de venta de artículos de origen chino de toda Europa