Ya queda menos para saber quién será el ganador de tercera edición de Gh Dúo. El próximo martes, 3 de marzo, conocernos el nombre del agraciado con los 50.000 euros. Óscar, Maica, Marieta o Sergio será uno de los premiados, pero, ¿hay alguno que se lo merece más que otro?

¿Quién se merece ganar ‘Gh Dúo 3’? / Telecinco

La pasada madrugada el programa aprovechó la ocasión para preguntar a los propios finalistas: ¿quién creían ellos que no era merecedor de los 50.000 euros? Tanto Maica como Óscar coincidieron: Sergio, ya que creían que en os últimos días había pecado de una “actitud desganada y enfadándose a la menor con todos”. Algo que hecho en cara Sergio a Óscar fue sus continuas peleas y discusiones. Sin embargo, el concursante de Gran Hermano 19 alegó que “se había mojado en todos los conflictos de la casa y participado de ellos y, además, no tenía miedo a las peleas, ya que estaban en un concurso y debían de posicionarse” añadiendo que el andaluz “está obsesionado con los porcentajes”.

Para contrarrestar los argumentos de Óscar, Sergio decidió que debía de atacar a Maica. Algo que la extremeña no se tomó nada bien, y espetó al andaluz que “ella podía defenderse solita y que tiene una doble personalidad”. En cambio, la alicantina Marieta prefirió no mojarse y no intervenir, ya que según ella “se llevaba bien con todos, por el momento”.