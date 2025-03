Isabel Rábago rompe su silencio y lanza un aviso: la verdad sobre su salida de Mediaset

Desde que dejó de formar parte de Mediaset, Isabel Rábago ha utilizado sus redes sociales para expresarse libremente. Recientemente, un comentario suyo en X (antiguo Twitter) fue interpretado como un ataque contra el grupo de comunicación, lo que generó titulares sobre su supuesto enfrentamiento con la cadena. Sin embargo, la periodista ha querido aclarar su postura en un vídeo en el que desmiente cualquier intención de crítica hacia su antigua empresa.

"Me hace mucha gracia cuando leo titulares como 'Isabel Rábago arremete contra Mediaset tras su despido'. Es alucinante cómo cualquier cosa que diga se extrapola a mi situación con Mediaset y Unicorn. Quiero dejar claras varias cosas", comenzó explicando la periodista, visiblemente molesta por las interpretaciones de su mensaje. Aseguró que su comentario hacía referencia a una decisión empresarial que le pareció "ridícula", pero que en ningún caso se trataba de un ataque.

Rábago también quiso desmentir los rumores sobre su contrato y su relación con la productora Unicorn. "No tengo nada en contra de mis directores, ni de mis antiguos compañeros, ni de la productora de la que sigo cobrando. Mi contrato estaba renovado automáticamente", aclaró, insistiendo en que su desvinculación está en proceso y que su única intención es cerrar el asunto de manera justa. "Estoy intentando por todos los medios desvincularme en las mejores condiciones y que alguien asuma las responsabilidades de algo que, desde mi punto de vista, se ha gestionado muy mal", añadió.

En cuanto a su posible regreso a la televisión, la periodista explicó que, por el momento, su prioridad es resolver su situación contractual antes de embarcarse en nuevos proyectos. "Hasta que no solucione determinadas cosas, no puedo volver a la televisión. Quiero resolver esto de la manera más lógica, pero sin renunciar a lo que creo que me corresponde", sentenció. Rábago cerró su intervención dejando claro que seguirá defendiendo sus derechos, al margen de las interpretaciones mediáticas sobre sus declaraciones.