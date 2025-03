La pasada madrugada, se celebró la semifinal de Gran Hermano Dúo 3. Los cuatro finalistas Óscar, Maica, Marieta y Sergio recibían la visita de sus jefes de campaña, que entraba en la casa de la Sierra de Guadalix para defenderles con uñas y dientes. Sin embargo, un enfrentamiento inesperado entre uno dos de los participantes obligó a la organización a intervenir en directo.

‘Gh Dúo 3’ en el punto de mira tras una fuerte y violenta discusión / Telecinco

¿Imitó el acento?

La controversia llega cuando, tras realizar un comentario Marieta sobre quien creí que podría ser el primer expulsado de los cuatro finalistas, señalaba a Sergio con el que había compartido trío a lo largo de concurso. Fue en este momento cuando todo saltó por los aires, ya que Óscar y Miguel Frigenti interpretaban que la alicantina quería la expulsión de su amigo para así sumar votos y tener más posibilidades de ganar el premio final.

Sin embargo, Marieta desmintió inmediatamente estas afirmaciones: “No es verdad. Lo que quieres hacer es meter mierda entre Sergio y yo. No soy tonta, quieres hacer ver que yo quiero expulsarle y no es verdad" estallaba la concursante. Su vez, Sergio se defendió argumentando que Frigenti solo “quería meter mierda entre dos amigos”, a lo que el madrileño respondió diciendo “falso” con acento andaluz.

El punto de inflexión

Sergio se alteró y respondió muy enfadado al colaborador de Telecinco: "Te estás metiendo con mi acento, dos venenos sois los dos, sois malas personas. No vuelvas a repetir mi acento, no me vuelvas a imitar, ni una vez más. Estoy muy orgulloso de dónde vengo, si no vamos a tener problemas tú y yo, el acento no lo toques porque me tocas la fibra. Ya has conseguido lo que querías, sacarme de quicio" añadiendo que “el acento no lo toques o vamos a tener problemas. ¡Mi acento no lo toques!”.

Es en ese momento, cuando el super se ve obligado a entrar en directo y frenar la discusión entre ambos, llamando al andaluz al confesionario y mandando a Frigenti a una de las habitaciones con el objetivo de que ambos se tranquilizaran.

El próximo martes, 3 de marzo, tendrá lugar la esperada final de Gh Dúo 3, que termina esta edición de manera abrupta debido a las bajas audiencias.